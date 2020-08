“Toro e Scorpione reggetevi forte…”. Oroscopo Paolo Fox di fine estate, tutte le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox dell’ultima settimana d’estate: ecco come si concluderà agosto per tutti i segni dello zodiaco. Periodo un po’ delicato quello della chiusura di agosto, le ferie, per chi le ha avute, sono agli sgoccioli e la nostalgia dell’estate è già nell’aria, come avranno gestito queste vibrazioni post-ferragosto i segni zodiacali? Certo è che gli influssi dei pianeti hanno giocato una grossissima parte nelle vibe segno per segno, scopriamo insieme l’andamento degli sgoccioli estivi.

Ariete. La prossima settimana sarà piuttosto complicata. Nel corso del mese di agosto sono emerse diverse tensioni di coppia, solo se si avrà diplomazia e buona volontà si riuscirà a trovare l’armonia entro settembre. Sul lavoro inizia una fase di recupero. Toro. Settimana promettente per l’amore. I single avranno buone occasioni ma non tutti sono pronti a cominciare una nuova storia. Cautela per chi frequenta Acquario o Scorpione. Su lavoro arrivano belle soddisfazioni ma è bene pensare a risparmiare qualche soldo. Gemelli. C’è un po’ di nervosismo in amore. Chi ha vissuto dei contrasti di coppia, dovrebbe provare a chiarire con il partner durante il prossimo fine settimana. Sul lavoro evitate decisioni troppo rischiose. (Continua dopo la foto)















Cancro. Venere è ancora nel segno e rende i nati del Cancro più sensuali che mai. Ci sarà un poì di nervosismo nei prossimi giorni che va tenuto sotto controllo. Sul lavoro si torna in pista. Leone. Da settembre Venere entra nel segno e darà sostegno in amore, così da poter recuperare una relazione. Occorre maggiore elasticità con il partner. Cautela se si frequenta un Acquario o uno Scorpione. Sul lavoro venerdì e sabato saranno due giorni importanti. Vergine. Sole e Mercurio nel segno favoriscono gli incontri, il consiglio è di lasciarvi andare. Chi è in coppia vedrà una fase di grande recupero. Sul lavoro inizia una fase fortunata. (Continua dopo la foto)















Bilancia. Dovete ritrovare la voglia di vivere l’amore. Domenica prossima Venere sarà in una buona posizione e potrete approfittarne. Cambiamenti sul lavoro, dovrete adattarvi. Scorpione. L’amore va a gonfie vele. Le coppie saranno baciate dalla fortuna, attenzione solo se frequentate un Ariete. I single potranno vivere delle belle novità. Nuovi progetti in vista sul lavoro in attesa dell’autunno. Sagittario. Prudenza sul lavoro, un progetto che verrà avviato in questi giorni potrebbe avere un buono sviluppo in autunno. In amore per i single torna la voglia di avere relazione serie. Le coppie dovranno aspettare settembre per poter recuperare. (Continua dopo la foto)









Capricorno. Il Sole e Mercurio in Vergine faciliteranno i nuovi incontri: i single dovrebbero sfruttare la settimana, prudenza invece per le coppie. Sul lavoro cercate di rimandare le decisioni importanti. Acquario. Settimana caotica in amore. Le coppie potrebbero ritrovarsi a discutere per i soldi. I single, invece, scopriranno di provare soltanto amicizia nei confronti di una persona conosciuta da poco. Pesci. Luna favorevole aiuterà l’amore. Cercate di ritagliare tempo per voi stessi e fare chiarezza nei sentimenti. Prudenza con le spese. Sul lavoro evitate le discussioni, nei prossimi giorni vi sentirete piuttosto agitati.

