Oroscopo Ferragosto 2020: segno per segno cosa dicono le stelle. E consigliano

Vi siete mai chiesti come trascorrere la giornata di Ferragosto in base al vostro segno zodiacale? Ebbene, c’è da costatare che ogni segno ha necessità di verse e punti forza differenti, di conseguenza non tutte le attività potranno essere ugualmente soddisfacenti per ognuno. Per tutti i fortunati che non lavorano e che devono ancora decidere come trascorrere la giornata-simbolo dell’estate, eccovi accontentati, grazie al segno zodiacale scoprirete dove è meglio orientarsi. Come sostiene da sempre il buon Paolo Fox: basta seguire le stelle! Ecco dunque come trascorrere la giornata di Ferragosto in base al segno zodiacale secondo CheDonna.

Cominciamo con il primo della fila da sempre, l’Ariete: il segno zodiacale dell’Ariete è amante dell’avventura. La giornata di Ferragosto potrebbe diventare veramente piacevole con una bella gita con gli amici più cari. Insieme è possibile ritrovare quella carica nuova, necessaria per godersi una giornata in compagnia. Per i Toro, invece, un pranzo all’aperto è l’ideale. Il cibo per loro è sempre ben accetto e in grado di riunire persone che si vogliono bene, che puntano a stare allegramente in compagnia. I Gemelli saranno più allegri se trascorreranno una giornata al mare o in piscina, comunque all’aria aperta, in modo da sentirsi carichi e rilassati. Il rumore delle onde funziona, infatti, per poter eliminare le tensioni. (Continua dopo la foto)















Ai nati sotto il segno del Cancro, importano poco le location esclusive, infatti per ottenere un Ferragosto perfetto dovranno passare una giornata in compagnia. Non serve molto al Cancro, bastano giusto pochi amici per trascorrere una giornata ricca di emozioni. A differenza del Cancro, il Leone dovrebbe puntare ad una lussuosa gita alla SPA. Sarà sicuramente una giornata speciale, passata all’insegna dello sfarzo e del relax. I Vergine anche a Ferragosto metteranno i legami più solidi al centro, infatti per loro sarà importante trascorrerlo con la propria famiglia, magari in una cena tra intimi con un buon cibo e un buon calice di vino. (Continua dopo la foto)















Niente di nuovo per i Bilancia, si punterà dunque all’estetica. Per passare una giornata davvero fantastica non servirà altro che una cena elegante e semplice, raffinata come piace a voi, un modo per rilassarsi e trascorrere una serata diversa dal solito. Gli Scorpione invece avranno pretese più romantiche infatti a loro servirà solo una serata con la persona amata, momenti intimi e appassionati o anche con le persone care, ma soprattutto fidate. Tutti d’accordo che la follia abbracci la vita dei Sagittario, svegli e perspicaci amate l’azione e l’avventura, non resta altro che prenotare un viaggio all’ultimo minuto. Ma anche trascorrere la notte in spiaggia ad ammirare le stelle. (Continua dopo la foto)









Capricorno, avete assoluto bisogno di un momento di relax, solo per voi, per poter riflettere e rimuginare. Che si tratti di leggere un bel libro o guardare un film non importa, ciò che conta è prendersi cura di sé stessi. Acquario: i nati sotto questo segno hanno solo bisogno di trascorrere una giornata di pace e tranquillità, l’ideale è scegliere delle attività da svolgere da soli o in compagnia. Pesci, gli ultimi dello Zodiaco non amano vivere Ferragosto facendo follie, e hanno soltanto bisogno di dedicare del tempo alla propria persona: leggete un bel romanzo dunque, o guardando un film, l’importante è riposarsi.

“A 5 stelle”. Sonia Bruganelli massacrata: si mostra in vacanza ma finisce malissimo