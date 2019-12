Il 2020 è alle porte e tutti vogliamo sapere cosa ci riservano le stelle. Sarà un anno buono dal punto di vista del lavoro? E come andrà l’amore? La salute? Sì, tutte cose che ci interessano. Ma parliamo chiaramente: ci interessa anche sapere chi di noi si scatenerà sotto le lenzuola. Quindi andiamo al sodo e vediamo quali i saranno i segni più bollenti, quelli che si daranno più da fare nell’intimità. Lo sapevate che tutto dipende da Marte e Plutone e che Venere ha solo un ruolo marginale nei rapporti fisici?

Per un segno in particolare le notizie non sono granché. Di chi parliamo? Del Cancro che avrà un anno abbastanza complesso ed è il segno che meno avrà da fare, in termini di sesso. Anche per il resto delle cose per il Cancro, il 2020, sarà un anno piuttosto complicato. Ma bisogna avere fiducia e guardare avanti. Ora veniamo a noi. Vediamo, dal più al meno fortunato, come si piazzano i segni nella classifica. Ci saranno tre segni che si sbizzarriranno a letto… Continua a leggere dopo la foto

















Tra i segni più hot del 2020 c’è di sicuro il Toro che tirerà fuori tutta la sua carica erotica e farà impazzire chiunque gli passi sotto mano. Ci saranno anche momenti calmi ma, in generale, il 2020 sarà bollente.

Anche per la Vergine l’eros sarà alle stelle. E la regola tra le lenzuola sarà che non ci sono regole. Date sfogo alla fantasia. Non ci si annoia, nel 2020.

Capricorno. Passione irrefrenabile e voglia di farlo a tutte le ore. Da voi le stelle si aspettano di tutto, non le deludete (neanche a livello di durata). Alla grande.

Leone. Anche se avete Plutone contro, Marte è amico e vi fa impazzire di gioia (a letto) soprattutto d’estate. Proprio nella stagione calda sarete al massimo della forma e darete il meglio di voi. Sempre fisicamente parlando, ovviamente. Continua a leggere dopo la foto















Sagittario. Avete voglia di sperimentare e provare nuove esperienze e nuove posizione. Nulla vi ferma e voi vi sentite invincibili e bollenti.

Scorpione. L’anno inizia tiepido a livello sessuale ma, già dopo qualche mese, le cose cambiano e voi ritrovate la passione perduta. Beato chi vi incontra…

Ariete. Anche per voi l’anno inizia così così: non avete voglia di fare l’amore e cercate sempre delle scuse per rimandare. Poi, dall’estate, le cose cambiano e diventate delle macchine da guerra.

Pesci. L’anno non sarà così bollente come quelli passati ma tutto serve. E voi avete bisogno di ritrovare voi stessi. Ce la fate. Continua a leggere dopo la foto









Gemelli. Inizio anno tiepido sessualmente parlando. Poi vi risvegliate dal torpore e avete voglia di darci dentro. E i vostri partner tirano un sospiro di sollievo.

Acquario. L’eros? Non sapete neanche cosa sia. Nel 2020 va in ferie. Non è colpa vostra ma di Marte. Sappiate, però, che non tutto è perduto.

Bilancia. L’eros nel 2020 vi interessa molto poco: siete centrati su voi stessi e questo, comunque, è un bene. Quindi non vi demoralizzate.

Cancro. Il sesso no, non vi farà brillare. Se ne riparla nel 2021. Le stelle dicono così ma potete sempre dimostrare il contrario. Su con la vita.

