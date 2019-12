Il Natale è praticamente alle porte. E gli astrologi hanno fatto le loro previsioni su come andranno queste feste. Chi sarà fortunato? Chi lo sarà un po’ meno? Lo ha svelato uno degli astrologi più amati e seguiti: Paolo Fox. Ecco, segno per segno, come andranno le cose dalla vigilia di Natale in poi.

Ariete. Tutto bene, in tranquillità, sia alla vigilia che a Natale. La cosa che conta è che i nati sotto il segno dell’Ariete, tornino a dare importanza ai propri sentimenti. E un motivo c’è: pare che il momento sia propizio per un chiarimento o per un incontro importante. Tranquillo anche perché il 2020 è l’anno della svolta.

Toro. Ve bene che spendere un po’ di più sotto Natale è normale ma tu stai un po’ esagerando. Sappi che il 2020 sarà un anno pieno di soddisfazioni e investimenti giusti. E i desideri si avverano. Si parte già dalla vigilia. Bello no?

Gemelli. La vigilia non sarà il massimo della vita, anzi, sarà piuttosto noiosa e tu odi annoiarti. Ma le stelle dicono che troverai il modo di uscire dalla difficoltà. Riguardati.

















Cancro. Se ti senti in difficoltà è perché hai Giove e Saturno contro. Non è un periodo facile, per niente. Anche il lavoro è duro: perché ti sei messo di punta contro quella persona? Faresti meglio a non esagerare.

Leone. Natale e vigilia vai alla grande. Il Leone è protetto dalle stelle e stai per vivere un momento glorioso. Non su tutti i fronti: in amore hai Venere contro e rischi di non essere corrisposto. O di essere in balia di un eccesso di gelosia. Frena.

Vergine. Attenzione: a Natale e alla vigilia stai solo con persone di cui ti fidi e con cui vai d'accordo. Sono da evitare i conflitti che sono dietro l'angolo visto che potresti discutere per qualunque banalità. Pazienza e prudenza sono i tuoi mantra.















Bilancia. È Natale, non pensare al lavoro. Anche se è il tuo chiodo fisso, lascialo perdere. Sappi però che ci sono cambiamenti all’orizzonte e belle novità. Ansia zero. Gioia a Natale e vigilia.

Scorpione. Ti senti stanco e svogliato e sembra che il Natale parta sottotono. Ma, dopo una vigilia moscetta, ti senti al top a Natale e Santo Stefano. Non ridurti all’ultimo che poi ti viene l’ansia. Ancora non ti conosci?

Sagittario. Sarà un Natale interessante. Vivrete esperienze uniche e memorabili e darai il meglio di te. Si avvicinano 48 ore di energia e puro amore. Grande!









Capricorno. Feste top! E da giovedì 26 sei più in forma che mai grazie alla luna nel tuo segno. Pensa, potresti persino incontrare l’amore. E anche se al lavoro sei in crisi, non ti abbatti. Bravo!

Acquario. Le stelle aiutano chi vuole riscoprire l’amore. Venere è favorevole per diversi giorni, sarà un weekend importante per i sentimenti. E anche l’amicizia ritorna al centro dei tuoi pensieri. Era ora.

Pesci. Vivi il presente e non pensare troppo al passato: guardare indietro fa solo venire malinconia e, in questo periodo, è l’ultima cosa che ti serve. Rilassati e goditi ogni momento con la persona amata.

