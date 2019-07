Oroscopo, ecco i segni che troveranno l’amore nell’estate 2019

Da secoli l’oroscopo appassiona il mondo. La possibilità di leggere il destino tra le stelle non è solo un’arte ma un aiuto a vincere le sfide e le avversità della vita. Che ci crediate o no, l’oroscopo per l’anno in corso sembra molto chiaro. Il 2019 sarà un anno fortunato soprattutto per 5 segni zodiacali. Il tuo sogno di trovare l’anima gemella si realizzerà? Secondop PL’estate rappresenta l’occasione migliore per creare un nuovo rapporto o per rafforzare un rapporto che già esiste. Notte romantiche a lume di candela, appuntamenti inaspettati e proposte tanto originali quanto intriganti: ecco come descriveremmo l’estate 2019 per cinque dei dodici segni che compongono la ruota zodiacale.

Siete pronti a leggere fino in fondo? E pazienza se il vostro segno non compare tra quelli qui sotto, il vostro oroscopo vi riserverà altre bellissime sorprese, basta avere il coraggio e la determinazione di andare avanti giorno dopo giorno. Continua dopo la foto









Nel dettaglio ecco la situazione. Il primo posto è occupato dal Sagittario: “Questa estate farete perdere la testa a molti… e tra i tanti ci potrebbe essere la persona che fa al caso vostro, che saprà come soddisfare i vostri desideri e assecondare le vostre fantasie più intime”. Seguito poi dal Capricorno: “In estate incontrerete e frequenterete tante persone, ma non tutte si dimostreranno all’altezza.Riuscirete a trovare l’amore, ma non correte troppo, assicuratevi che sia la persona giusta prima di fare piani per il futuro”. Continua dopo la foto





Terzo gradino del podio per l’Acquario: “Impossibile per voi dell’Acquario finire il 2019 da single! Siete pronti ad impegnarvi in una relazione stabile e sincera, tuttavia prendetevi il tempo per conoscere bene l’altro commettere passi affrettati”. Medagli di legno e piedi del podio per i Pesci: “Amici dei Pesci, occhi aperti perché i primi mesi dell’estate 2019 saranno quelli più propizi per trovare l’amore. Vivrete una storia d’amore intensa, tanto da spingervi a fare progetti a lungo termine come una convivenza o addirittura un matrimonio”. Continua dopo la foto







Quinto posto, infine, per il Cancro: “In estate, il Cancro dovrà mettere via il suo spesso guscio e aprirsi a nuove esperienze. È il prezzo da pagare se vorrà trovare qualcuno di veramente importante, pronto ad accettarlo per quello che è. Festeggerete un Capodanno 2020 in coppia!”.

