Il 2019 è iniziato, per alcuni alla grande, per altri un po’ meno. Ma come andrà in generale? Sarà un anno buono o no? Ci regalerà gioie o dolori? Dipende dal segno zodiacale. La verità ce la spiega il celebre astrologo Branko che svela quali saranno i segni più fortunati del 2019.

Ariete. Per il segno dell’Ariete si prospettano dei mesi remunerativi. Alcuni, infatti, avranno dei guadagni superiori alle aspettative e potranno godersi una situazione economica senza disagi. Marte e Giove sono favorevoli per gran parte del 2019, dunque nel complesso l’anno a venire sarà caratterizzato da protezione. Fortuna sì.

Toro. Fortuna? Non male. Per il Toro, infatti, sarà un anno positivo, alcuni avranno la tanto desiderata svolta. Ci saranno interessanti novità in amore, nel lavoro e negli affari. Proprio questi ultimi andranno meglio nel 2019 e miglioreranno sempre più con il passare dei mesi. Plutone, Giove e Urano formeranno un triangolo che porterà rinnovamento. Preparatevi a rivoluzionare le vostre vite.











Gemelli. Come fa sapere Branko, il 2019 sarà un anno di alti e bassi. Nel lavoro fate attenzione perché non sarà un anno facile. In amore, in compenso, le cose andranno meglio. Mercurio vi protegge ma Nettuno è contro e questo significa problemi lavorativi. Ve la caverete abbastanza bene nonostante tutto. Ma non possiamo dire che avrete tanta fortuna…

Cancro. Nel 2019 l’amore sarà fatto di alti e bassi. Passerete da momenti di amore totale verso l’altro a momenti di insoddisfazione e nervosismo. Anche in famiglia la situazione sarà tesa, specie a inizio anno. Fortuna no. In compenso Giove sarà favorevole per tutto l’anno il che significa positività nell’ambito della salute e della professione.

Leone. Tra i più fortunati del 2019, il Leone vivrà momenti magici soprattutto sul fronte lavorativo. Anche in amore le cose andranno alla grande, sia che siate in coppia, sia che siate single.













Vergine. Anno altalenante. Mercurio è il pianeta che proteggerà il segno nel 2019. I rapporti sentimentali o di amicizia potrebbero farsi settimana dopo settimana sempre più complessi, dunque è bene porre attenzioni alle relazioni sociali. La nota positiva è l’umorismo che vi salverà da molte situazioni scomode.

Bilancia. Non sarete i più fortunati dello zodiaco ma il 2019 non sarà neanche terribile. Venere vi guiderà per tutto il 2019: partirà un po’ sottotono fino a migliorare in estate. Dal prossimo autunno/inverno, però, le cose potrebbero tornare complicate. Approfittate dei mesi estivi per prendere decisioni e risolvere contenziosi.

Scorpione. Venere e la Luna sono a favore e il nuovo anno partirà con i migliori auspici e, probabilmente, si concluderà allo stesso modo. Nel complesso il 2019 sarà di gran lunga migliore del 2018: sarete in grado di risollevarvi da situazioni complicate e trarre vantaggio dalle difficoltà. Fortuna a metà.

Sagittario. Anno di svolta e di fortuna. Giove vi protegge e guida le scelte: il vostro carattere deciso vi aiuterà. Una cosa è certa: non dimenticherete facilmente questo 2019.





Capricorno. L’anno sarà pieno di felicità e anche la fortuna sarà dalla vostra. Il 2019 sarà un anno in cui torneranno nella vostra vita persone che non vedevate da tempo. Tutto questo vi farà rivivere sensazioni bellissime. Saturno è favorevole e proteggerà le vostre decisioni. Marte, invece, quando sarà in opposizione potrebbe portare alcuni problemi.

Acquario. L’anno degli Acquario sarà caratterizzato da grandi svolte in amore. Le donne in particolare avranno la possibilità di trovare l’amore della vita. Gli uomini, invece, potrebbero averlo già trovato: devono solo capire cosa vogliono.

Pesci. Siete tra i più fortunati dello zodiaco. E il nuovo anno sarà meraviglioso, ciò che si sognava da tempo potrebbe addirittura realizzarsi. Cosa dovete fare? Tirate fuori la vostra personalità, potrebbe migliorare ancora di più le cose.

