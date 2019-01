L’anno nuovo è appena iniziato e di sicuro avrete letto cosa vi aspetta nel 2019 secondo le stelle. Ma, per essere più precisi, che ne dite di vedere anche cosa dicono le stelle per il mese di gennaio? Ecco l’oroscopo di gennaio 2019 segno per segno.

Ariete. Sii indipendente e dai sfogo al tuo talento imprenditoriale. Gli uomini e le donne nati in Ariete dovrebbero trarre vantaggio dalla superba costellazione che si sta delineando nell’area della società e delle relazioni. Mentre realizzi i tuoi desideri non dimenticare di essere educato con tutti. Imposta un obiettivo di gennaio e dedicati alla lettura di un nuovo libro specializzato per sostenere la tua carriera.

Toro. Qualunque sia il tuo mestiere, dotati di adeguate capacità manageriali. Frequenta un workshop, lascia che amici di successo ti consiglino e non aver paura di sperimentare. Non affidarti a promesse inconsistenti, lavora su te stesso per migliorare la tua condizioni.

Gemelli. Per te in arrivo giorni di relax. Goditeli. Sappi che ci sarà gente – i tuoi parenti, i tuoi colleghi, il tuo capo – che cercherà di rovinare l'idillio ma tu non lasciarti scomporre. Godi della tua pace interiore e non preoccuparti del resto.











Cancro. L’anno inizia subito in modo “choc” e tu devi prepararti ad affrontare negoziati difficili. Affrontali e concentrati sui tuoi talenti positivi. Non farti prendere dall’ansia e resta centrato. L’oroscopo consiglia: supera la tua pigrizia, non provocare una lite e non soccombere alle passioni che possono causare una rapida dipendenza.

Leone. La salute, nel mese di gennaio, è ballerina. Quindi concentrati su di essa e stai attento alle infezioni vitali. Non farti prendere dal panico ed evita rischi non necessari. Assumi vitamine e fatti coccolare da chi ti ama.

Vergine. Ti sembrerà strano ma è il momento ideale per pensare al matrimonio. Se non hai intenzione di sposarti, puoi almeno cercare il principe azzurro che trasformerà la tua vita in un frutto succoso. Secondo l'oroscopo di gennaio in questo mese dovresti goderti tutto ciò che hai già o cercare nuove opportunità se non c'è niente da godere.













Bilancia. Dedicati al tuo benessere. Vai in palestra, prenditi cura della tua casa, compra un profumo seducente, tieni sotto controllo la linea, ascolta buona musica e leggi. Insomma, lasciati ispirare. Secondo l’oroscopo è questo il modo migliore per iniziare l’anno.

Scorpione. Sarai in grado di trovare la soluzione a qualunque problema, saprai comprendere gli altri e ti sentirai un re, per la tua forza. Gennaio è il momento ideale per le persone nate nel segno dello Scorpione per pianificare le vacanze, trasferirsi in un’altra sede, espandere un’attività o fare affari all’estero.

Sagittario. C'è aria di cambiamento e devi iniziare l'anno seguendo il vento della rivoluzione. Che si tratti del tuo guardaroba, dei tuoi pensieri o opinioni o del contenuto del tuo frigorifero, è ora di sbarazzarti del vecchio e fare spazio al nuovo.





Capricorno. Supporta gli altri e stai loro accanto con gentilezza. Nel mese di gennaio, Capricorno, dovresti concentrarsi sul miglioramento della capacità di sostenere gli altri quando il loro destino non è favorevole. Anche a te, tra un po’, servirà aiuto. Non mollare.

Acquario. I tuoi sentimenti prenderanno il sopravvento: amore, odio, compassione e molti altri sentimenti che in precedenza sei riuscito a soffocare verranno a galla. Preparati Acquario, i tuoi sensi saranno più intensi e affidabili, il che aiuterà a scoprire chi vuole portarti rose profumate e chi vuole avvelenare il tuo cibo.

Pesci. L’oroscopo di gennaio, Pesci, ti suggerisce di pensare di trasformare le cose che non ti piacciono in qualcosa di utile e conveniente. Detto questo, preparati con coraggio alla battaglia (sarà meno dura di quel che credi).

