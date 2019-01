L’anno è appena iniziato ed è innegabile: abbiamo grandi aspettative. Cosa succederà nella nostra vita? Come andrà il lavoro? Come sarà il sesso? E la fortuna? Sarà dalla nostra parte? Dipende dal segno zodiacale. E dipende anche dal segno zodiacale anche l’amore. E il tuo saranno un 2019 all’insegna o no? Vediamo segno per segno cosa dice l’oroscopo.

Ariete. Trascinati dall’entusiasmo e dall’apertura stimolati da Giove in Sagittario inizierete bene questo 2019, certi che quello che desiderate in amore potrebbe essere a portata di mano. E, in effetti, gennaio sarà un mese molto positivo. Se siete in cerca dell’anima gemella potreste trovarla a gennaio e tra fine gennaio e prima metà di febbraio, ma anche a maggio. Fate attenzione a chi incontrate in autunno.

Toro. Febbraio è uno dei mesi più eccitanti ed è probabile che facciate incontri pazzeschi. Un altro periodo eccellente sul fronte amore va dalla seconda metà di maggio a inizio giugno: la tarda primavera potrebbe far sbocciare nel vostro cuore un amore speciale! Insomma, un anno in cui amerete a dismisura. Specie se siete in coppia.

Gemelli. Voglia di novità, di situazioni eccitanti, di mettervi in gioco con leggerezza e disponibilità. Sul fronte amoroso avrete varie occasioni ma attente a non scottarvi: nel 2019 avete meno fiuto del solito e rischiate grosso. Se siete in coppia non dimenticate di coltivare il rapporto.











Cancro. L’amore è una scommessa, che vincerete se lascerete spazio alle emozioni e le alleggerirete del peso del passato. Dovrete fare i conti con Saturno e Plutone, in compenso avrete Nettuno in Pesci che sarà il vostro migliore alleato. Cambiamenti amorosi all’orizzonte ma saranno positivi e molto graditi. Che siate single o in coppia, arriverà ciò che cercate.

Leone. L’amore nel 2019 sarà travolgente ed eccitante. Un sentimento che vi “spettinerà” ma vi farà anche volare alti. Erotismo alle stelle e problemi che finalmente si risolvono. Se siete in coppia, ritroverete l’armonia col partner.

Vergine. Le emozioni portate da Nettuno e Giove contrari mineranno la vostra sicurezza e confonderanno i confini dei sentimenti, che potrebbero apparire nebulosi e poco definiti. Ma da inizio marzo molte situazioni cambieranno e il destino sarà dalla vostra. L'anno parte così così ma si chiude coi fuochi d'artificio. Ma non vi accontentate della persona sbagliata solo per paura di restare single. In famiglia difficoltà economiche creano scompiglio.













Bilancia. Nel 2019 capirete finalmente quanto valete e avrete il coraggio di chiudere con il passato e tagliare i rami secchi dalla vostra vita. Se evitate gli errori del passato, riuscirete a trovare l’anima gemella. Avete Giove dalla vostra e, anche se siete in coppia, avrete il massimo dall’amore.

Scorpione. Anno intenso per l’amore. Cosa vi porterà il 2019? Da marzo ai prossimi anni, a partire dalla prima decade, situazioni inaspettate, cambiamenti improvvisi, scelte drastiche che potrebbero sconvolgere la vostra vita. Ma che potrebbero pure aiutarvi finalmente a girare pagina, anche se in maniera un po’ brusca perfino per voi. Tempesta ormonale per i single. Per chi è in coppia eventi “choc”: cicogna a sorpresa, matrimoni lampo o separazioni improvvise.

Sagittario. Inizierete il 2019 con il passo giusto, rivolgendo il vostro sguardo in direzione dell'amore, con l'intenzione di migliorare, avanzare, ottenere ma soprattutto di provare sentimenti sinceri, che possano offrirvi quello che state cercando. Se siete single, è probabile che troviate il grande amore. Se in coppia, occhio alle scintille. Gennaio è il mese top.







Capricorno. L’anno inizia in sordina ma a marzo cambia tutto e scatta il momento dei fuochi d’artificio. Grazie a Urano, che è il pianeta dell’inaspettato, arriverà l’amore a stravolgere in meglio la vostra vita. Anche l’autunno sarà ricco di sorprese e colpi di scena. Per chi è in coppia: ricordate che i problemi sono normali, vanno solo affrontati nel modo giusto.

Acquario. Il 2019 partirà tra emozioni eccitanti e novità! Giove in Sagittario e Urano in Ariete vi offriranno entusiasmo, dinamismo, vitalità e così, ben equipaggiati, vi appresterete ad impegnarvi in amore, certi che, se non siete soddisfatti della vostra attuale condizione, potreste davvero migliorarla. L’autunno è il periodo più caldo dell’anno. Per chi è in coppia, in arrivo sorprese destabilizzanti. Non mollate.

Pesci. Positive novità in arrivo. Nonostante Giove contrario. Poi, però, lo stesso Giove si sposterà in Capricorno e arriveranno mesi successivi di assoluta felicità. Possibilità di incontrare l’anima gemella altissime a febbraio e marzo. Colpi di fulmine a settembre. Chi è in coppia avrà un anno ricco di litigi. Ma come si dice: l’amore non è bello…

