Oroscopo di Paolo Fox, i segni più e meno fortunati del 2019

Il 2018 sta per concludersi e molti di voi ne saranno felici. Ma come andrà l’anno nuovo? Sarà positivo? Negativo? Iniziano a circolare delle anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox: l’oroscopo del 2019 del noto astrologo sarà svelato il primo gennaio del prossimo anno, quando nel consueto appuntamento con lo spazio dedicato a Paolo Fox, la trasmissione di Rai2 ‘Mezzogiorno in Famiglia’.

Intanto, però, già sappiamo qualcosa. Il 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà un anno caratterizzato dalle “rotture”. In un’intervista al Corriere della Sera, l’astrologo ha anche indicato quali saranno i segni fortunati, quelli che saranno quindi risparmiati dall’ondata di negatività che si abbatterà sul nuovo anno. Mamma mia che ansia… Nel libro del 2019 l’astrologo si concentra anche sulle coppie e svela: “Il 2019 favorisce i cambiamenti radicali, le rotture”. E aggiunge: “Se un elemento della coppia è in difficoltà può riversare la negatività nel rapporto. La difficoltà del segno zodiacale di uno dei due è un rischio. Rappresenta un serio pericolo di frattura”. Continua a leggere dopo la foto

Ma quali saranno i segni più fortunati e quelli a cui andrà meno bene? Tra i segni zodiacali meno fortunati nel nuovo anno Paolo Fox indica il Cancro che dovrà fronteggiare molte difficoltà a causa dell’opposizione con Saturno. “Per i Sagittari sarà sicuramente un anno interessante, sono quelli che non si lasciano intimorire e si lanciano senza pensarci due volte. Bene anche Leone e Pesci, soprattutto sul fronte emozionale e familiare”. Ma scendiamo nel dettaglio.

Ariete. Per l’Ariete il senso di precarietà che sta passando tenderà a scomparire. Non perché arrivano conferme a lunga scadenza, ma perché non si dovrà più faticare per ottenere ciò che si desidera. Il 2019 è un anno di nuove certezze.

Toro. Non ci sarà più l’opposizione di Giove e i nati sotto questo segno ritroveranno un buon assetto finanziario. Continua a leggere dopo la foto

. Ottimo anno. Specie sul fronte lavorativo, sul fronte amoroso notizie incerte: resisteranno soltanto le storie che sono davvero importanti.. Lo stato d’incertezza regna sovrano. Avrete qualche discussione se avete un capo che si oppone alle vostre idee. “Tolleranza zero” è il motto. Il Cancro dovrà fronteggiare maggiori difficoltà a causa dell’opposizione con Saturno.. Uno dei segni più fortunati del 2019. Non mancheranno gioie e successi. Il 2019 sarà anche un anno utile per ritrovare la tanto attesa stabilità amorosa.. Per i Vergine l’importante è non esagerare soprattutto con le spese. La fine dell’anno soprattutto porterà delle bellissime notizie.

Bilancia. I dubbi dell’ultimo periodo non svaniranno all’istante ma saranno sciolti nel corso del 2019. In estate avrete finalmente il coraggio di “tagliare qualche ramo secco” dalla vostra vita.

Scorpione. Non male. Lo Scorpione dovrà ottimizzare le uscite visto che a fine 2018 ha avuto un po’ le “mani bucate”. Si potrà desiderare un trasferimento nel lavoro che porterà il giusto riconoscimento dei proprio meriti.

Sagittario. Il 2019 è l’anno delle grandi trasformazioni, specie se si ha un’età tra i 30 e i 50 anni. Stravolgere gli schemi è fondamentale, così come rimettersi in gioco.

Capricorno. Tra i protagonisti indiscussi, il Capricorno dovrà essere propositivo e positivo, mai rinunciatario. Il sole splende, fidati.

Acquario. Il 2019 è un anno importante per gli Acquario, per cui le esperienze passate sono decisive per fare un balzo in avanti verso la realizzazione di un desiderio.

Pesci. Dovranno sfruttare tutte le chance che arrivano. Nel 2018 sono state gettate le basi per nuovi progetti e, ora che Saturno è complice, bisogna approfittare. Niente è impossibile.

