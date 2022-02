Yuman arriva al Festival di Sanremo 2022 grazie alla vittoria a Sanremo Giovani – insieme a Tananai e Matteo Romano, anche loro concorrenti del settantaduesimo festival della canzone italiana – con il brano Mille notti.

Sul palco dell’Ariston porta Ora e Qui, brano che fa parte del primo album, contenente sette tracce e la reinterpretazione di My way di Frank Sinatra, brano che Yuman canta nella serata delle cover. Inizia a comporre musica da giovanissimo e nel 2015 si trasferisce prima a Londra e poi a Berlino dove perfeziona la lingua inglese e continua a produrre.



Yuman: età, altezza, peso, fidanzata e nome vero

In inglese sono tutte le canzoni che ha composto, salvo i brani portati a Sanremo Giovani e Sanremo 2022. “L’inglese ha una fonetica diversa – ha detto in una intervista rilasciata a Io Donna – ci sono molte più vocali, si può allungare una parola, ‘strecciare’ come vuoi e nessuno ti dirà mai niente. In italiano, invece, devi fare molta attenzione, soprattutto al significato dei testi, quindi è una cosa che sto provando solo adesso”.





Sanremo “è la tappa più importante che potessi immaginare oggi per me. E paradossalmente è un inizio, dentro e fuori. Mi troverò sul palco più ambito di Italia senza paura. Canterò tutte le mie emozioni senza riserva, perché sono fatto così. Sono semplicemente un sognatore”, ha raccontato parlando della sua prima esperienza al Festival della Città dei fiori.

Yuri Santos Tavares Carloia (il papà è di Capo Verde e la mamma di Roma) ha scelto come nome d’arte Yuman, la crasi del suo primo nome Yuri e di human. È nato a Roma nel 1995, è alto 190 centimetri per un peso di circa 95 chili.