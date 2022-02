Lutto nella famiglia di X-Factor per la scomparsa di uno dei concorrenti della prima edizione del talent, all’epoca in onda sulla Rai. Tanti i messaggi di cordoglio che in questo momento affollano i social network, ricordando l’artista morto dopo una breve malattia.

Una lunga carriera iniziata con lo studio del pianoforte poi il canto e l’ingresso, nel 1999, nella compagnia teatrale “Il Cavaliere Azzurro” come tenore. La notorietà arriva con la partecipazione alla prima edizione di X-Factor, vinta dagli Aram Quartet e che ha lanciato la grande Giusy Ferreri.

Insieme ai SeiOttavi, il nome del gruppo in gara nell’allora talent Rai e specializzato in arrangiamenti a cappella, Kristian Cipolla si era posizionato alla settima posizione. Dopo l’esperienza a X-Factor il gruppo ha continuato la sua attività concertistica su tutto il territorio nazionale e all’estero. Oggi il triste annuncio della scomparsa di Kristian Cipoll, ricordato con affetto sui social e non solo.





“Mancherà il tuo entusiasmo nel fare musica, nel cercare sempre sperimentazioni nuove…fai buon viaggio e fai sentire la tua voce lassù“, scrive su Facebook Davide Rizzuto, vice presidente dell’Accademia Erato di Palermo. “Non smetto di piangere. Fai buon viaggio anima bella e canta tanto tanto tanto, così forte da sentirti fin qua giù” scrive Marianna.

“Era sempre con le mani protese ad abbracciare la vita, quella vita che, ancora ora, nonostante e oltre tutto, siamo certi continui, in un giardino meraviglioso in cui vibra e risuona forte il cuore della musica”, lo ricorda così invece il Coro Note Colorate.

“La notizia che non avremmo mai voluto sentire. Se ne va Kristian Cipolla, la voce più bella che abbia mai conosciuto, il tenore dei SeiOttavi, la macchina da scrivere, la beat box. Non ci sono parole per abbracciare un dolore simile. Il primo pensiero va al suo Valerio, ai genitori, al fratello Simon e ai SeiOttavi, Massimo, Vincenzo, Alice, Ernesto, Germana, Giulia, a Babbi, non ci sono parole… solo Musica Eterna, che lui lo era”, scrive invece Lucina Lanzara, cantautrice e produttrice siciliana.