Momento no per il grande cantante italiano Vasco Rossi. Attraverso i suoi profili social ha annunciato di essere rimasto vittima di un incidente e si è anche mostrato con i risultati negativi di quanto accaduto. Una situazione inaspettata, che ovviamente lo costringerà a stravolgere i suoi piani e a non poter accontentare migliaia e migliaia di suoi fan, che non potranno incontrarlo. Il suo annuncio ha fatto immediatamente il giro della rete e l’immagine del musicista è diventata virale dappertutto.

Alcuni mesi fa Vasco Rossi è stato colpito da un lutto. A perdere la vita a 62 anni è stato Efrem Raimondi, il suo fotografo. Quest’ultimo ha inoltre immortalato tantissime altre stelle del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Infatti, tra i tanti che ha fotografato nella sua vita spiccano le figure di Alex Zanardi, Riccardo Muti, Monica Bellucci, Giovanni Soldini e Giulio Andreotti. Ma è stato in particolare Vasco Rossi ad averlo commemorato con un bellissimo post su Instagram, apprezzato da tutti.

Nella giornata del 4 agosto, prima dell’accaduto, si era mostrato mentre prendeva parte alla raccolta firme per il referendum sull’eutanasia nella città di Modena. Un momento per pubblicizzare l’iniziativa e invitare tante altre persone a prendere la stessa decisione assunta dal Blasco. Ma, tornando all’argomento attuale, Vasco Rossi si è reso protagonista suo malgrado di un incidente con la sua bicicletta, che gli ha creato un problema. Ed è stato costretto a ricevere le cure necessarie per riprendersi.





Ecco quanto rivelato da Vasco Rossi: “Breaking news. Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta…per fortuna niente di grave…un male boia però”. E ha aggiunto l’hashtag #unavitaspericolata. Immediato l’affetto di alcuni suoi colleghi, tra cui Fiorella Mannoia, Emma Marrone ed Ermal Meta, con quest’ultimo che ha scritto: “Se il re si è lussato la spalla, non oso immaginare il punto di strada in cui sei caduto, sei una roccia”.

Non sono mancati ovviamente nemmeno i commenti di fan comuni di Vasco Rossi: “Auguri di pronta guarigione”, “Guarisci presto, forza Vasco”, “Cosa ci combini Vasco?”, “Nooo, mi dispiace tanto. Riprenditi presto”, “Ma tu sei invincibile”, “Non fare scherzi, dai che ti riprendi e vivrai un fantastico 2022”, “No, che male Vasco, spero tu possa riprenderti subito, un bacione”.