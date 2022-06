Ucciso il rapper Hypo. Aveva 39 anni ed è stato accoltellato durante una festa a Redbrige, la capitale delle feste di East London per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Rapper ed ex fidanzato della cantante Emeli Sandé, Hypo si era filmato mentre arrivava all’evento organizzato per festeggiare il Giubileo della regina poco prima di morire.

Lamar Jackson, questo il nome all’anagrafe del rapper ucciso noto come Hypo, è stato accoltellato a morte all’Ashton Town Playing Fields, ma sulle cause della tragedia le indagini sono ancora in corso da parte della polizia. I paramedici si sono precipitati nella zona e hanno trovato l’artista ferito da coltellate, tuttavia non sono riusciti a salvarlo ed è stato dichiarato morto sul posto. Sui social girano dei video dell’aggressione con gli inquirenti che stanno studiano il filmato con i momenti drammatici dell’accoltellamento per ricostruire i fatti e risalire ai responsabili dell’omicidio.





Ucciso rapper Hypo, accoltellato durante una festa: aveva 39 anni

Nei filmati inviati su Whatsapp e sui social si vedrebbero i sanitari cercare di salvare il 39enne con il massaggio cardiaco. Non sono stati effettuati arresti e l’area intorno alla festa è stata transennata, ha detto la polizia, che ha esortato chiunque abbia filmati rilevanti a farsi avanti e a consegnarli. Secondo quanto riferito dal Sun, Hypo, avrebbe avuto una “banale lite” alla festa prima di essere pugnalato a morte. Dopo la notizia, sui social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio: “Hypo è stato un pioniere nel settore”, ha scritto un fan su Twitter.

“L’ho incontrato un paio di volte ed era un ragazzo dal cuore pulito. Questo mondo è pazzo”, si legge ancora. “Nella sua storia su Instagram stava solo vivendo la sua vita migliore e si stava divertendo, più tardi lo stesso giorno gli è stato portato via tutto. Guardare la sua storia su Insta ti mostra come nulla è scritto”, ha scritto un altro fan.

“Chiunque mandi il video di Hypo in giro è un individuo malato e contorto e chiunque lo abbia registrato andrà all’inferno”, ha dichiarato un fan. L’ispettore capo investigativo Laurence Smith della polizia metropolitana di Londra ha chiesto a chiunque avesse visto qualcosa di farsi avanti. Hypo è morto poco dopo la mezzanotte del 3 giugno, all’Ashton Town Playing Fields, a Chigwell Road, Woodford Green.

Musica in lutto, malore durante il concerto. La corsa in ospedale, ma il cantante muore in ambulanza