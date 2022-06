“Dio, salvami”. Il vip ricoverato d’urgenza in ospedale. La figlia: “Pregate per papà, ne ha bisogno”

Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza. Non si sa molto a riguardo, solo che accompagnato dalla neo moglie Kourtney Kardashian, si sono recati in una clinica privata, la West Hills, martedì mattina. A quel punto i medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center perché il musicista aveva necessariamente bisogno di cure più serie. Da qui la corsa in ambulanza e il ricovero d’urgenza. L’ex batterista dei Blink 182 non ha fatto sapere molto altro e neanche i suoi familiari più stretti.

Sui social tuttavia sono spuntati una serie di messaggi molto preoccupanti. Poco dopo il ricovero, sull’account Twitter di Travis è apparso un tweet particolare: “Dio salvami“. A preoccupare i fan dell’artista però è arrivata una storia Instagram della figlia di Travis, Alabama: “Per favore mandateci le vostre preghiere“. Tuttavia fino ad ora non si sa quale sia il problema di Barker. Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza, ma questa è l’unica cosa che sappiamo.





Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza, cosa è successo

Lo spavento per la salute arriva solo un mese dopo che i due si sono scambiati i voti durante una cerimonia di più giorni a Portofino, in Italia, circondati dai loro amici e familiari più cari. Solo un mese fa Travis Barker e Kourtney Kardashian si sono sposati in Italia (ospiti di Dolce e Gabbana), infatti. Sorte sfortunata per i membri del Blink 182, anche lo storico cantante e bassista Mark Hoppus, nel mesi scorsi è stato molto male.

L’uomo, 49 anni, ha scritto su Twitter aggiornando i fan sulla sua battaglia contro un linfoma al quarto stadio, che gli è stato diagnosticato diverso tempo fa. Dopo qualche mese aveva scritto sui social: “Gli esami indicano che la chemioterapia sta funzionando! Ho ancora mesi di trattamenti davanti a me ma questa era la migliore notizia che potessi ricevere”.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

E ancora: “Sono davvero grato e confuso, anche se sto ancora male dal ciclo di chemio della scorsa settimana”. Ora però le cose per i Blink si mettono di nuovo male visto che Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza. Seguiranno senza dubbio aggiornamenti.

