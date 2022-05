“Momento difficile”. Toto Cutugno, dopo anni di silenzio la rivelazione sulla salute del cantante

Di Toto Cutugno si sono perse le tracce da un po’. La sua ultima intervista risale al 2020, ospite di Verissimo. Ultimo cantante italiano a trionfare all’Eurovision prima dei Maneskin, nel 2009 aveva affrontato la sua sfida più dura. I medici, infatti, gli diagnosticarono un cancro alla prostata. La sua battaglia l’aveva raccontata a Radio 2. “Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi mi arrivavano ai reni ed ero finito. Il professor Rigatti, il medico che Al Bano mi ha consigliato, mi ha salvato la vita. Io sono, grazie ad Al Bano, un miracolato”.



Oggi delle condizioni di Toto Cutugno poco si sa. Dopo l’operazione alla quale era stato sottoposto aveva perso il rene destro e, sembra, oggi non può stare a lungo in piedi. Di lui ha parlato oggi Franco Fasano, ospite di Serena Bortone. Prima ha parlato del suo legame con Bruno Lauzi: “È nel mio cuore anche da un punto di vista umano. Era un grande. Ho avuto il privilegio di accompagnarlo negli ultimi anni. Mi ricordava mio padre in tante cose, come lui si è ammalato di Parkinson. Mi commuove il suo ricordo. Ci sono tante cose che mi ricordo di lui”.







Poi ha parlato di Toto Cutugno con il quale ha collaborato più volte– insieme hanno scritto Io amo cantata da Fausto Leali e un brano cult della musica italiana – ed à ancora oggi in contatto. “Toto ha attraversato un periodo difficile della sua vita. Però ci sentiamo ancora”, ha fatto sapere Franco Fasano in diretta tv su Rai Uno. L’ospite di Serena Bortone ha preferito non svelare ulteriori dettagli sul privato del collega.



L’ultimo messaggio social di Toto Cutugno risale allo scorso aprile, in occasione della Pasqua. Con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, si stima sia tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta.



Toto Cutugno ha partecipato, da solista, in coppia o insieme a un gruppo, a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo una volta nel 1980 con Solo noi. Giungendo sei volte secondo e una volta terzo; riguardo a tale manifestazione canora, ha inoltre piazzato nei primi tre posti anche alcuni brani da lui scritti per altri artisti. Nel 1990 ha vinto l’Eurovision Song Contest con il brano Insieme.

Toto Cutugno: età, altezza e peso. Vita privata, moglie e figlio del cantante ‘’italiano’’