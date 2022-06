“Morta a poche ore dalle nozze”. Lutto a X Factor, una tragedia inaspettata a soli 34 anni

Una storia atroce quella che ci arriva dall’Inghilterra. L’ex concorrente di X Factor Tom Mann ha perso la moglie Danielle Hampson a poche ore dalle nozze. Una tragedia infinita per il cantante che stava insieme alla sua compagna da ben 7 anni. Tra l’altro la coppia solo 8 mesi fa aveva dato alla luce un figlio, Bowie e proprio pochi giorni fa si sarebbe dovuta sposare. Il destino però aveva altri piani per loro. La mattina del 18 giugno infatti, nel giorno del loro matrimonio, Danielle è morta improvvisamente.

L’ex concorrente di X Factor Tom Mann ha perso la moglie. La donna lavorava come dirigente di Pubbliche Relazioni, non aveva problemi di salute noti. Per il momento non sono ancora note le cause della morte. A raccontare al mondo di questa terribile tragedia è stato proprio l’ex concorrente di X Factor UK. L’uomo sui social ha raccontato: “Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani – la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita – è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno”.





“Mi sento come se avessi pianto un oceano. Non siamo mai arrivati ​​all’altare, a pronunciare i nostri voti, o a ballare il nostro primo ballo, ma so che sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle. Indosserò questo anello che avrei dovuto indossare sempre come segno del mio amore incondizionato per te”.

L’ex concorrente di X Factor Tom Mann ha perso la moglie Danielle Hampson e ha dichiarato: “Sono completamente distrutto nel tentativo di elaborare questo e onestamente non so come affrontarlo, ma so che devo usare tutta la forza che ho per il nostro bambino. Ti prometto che farò di tutto per crescere Bowie proprio come abbiamo sempre voluto”.

"The X Factor" star Tom Mann suffered a horrible tragedy over the weekend … his fiancee died just hours before their wedding. https://t.co/hsYzyoMX0d — TMZ (@TMZ) June 21, 2022

E conclude: “Ti prometto che saprà quanto fosse fantastica la sua mamma. Prometto di renderti così orgoglioso. Cercherò di trovare pace nei vostri messaggi e commenti, ma in questo momento sono in lutto e lo sarò per molto, molto tempo. Mia cara Dani, la luce più brillante in ogni stanza, il mio mondo non è altro che oscurità senza di te. Mi mancherai per sempre”.

