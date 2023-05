Addio Tina Turner. Si è spenta mercoledì 24 maggio 2023, all’età di 83 anni, la “Regina del Rock’n Roll”. Era malata da tempo: oltre al cancro aveva avuto un infarto e soffriva di insufficienza renale e la triste notizia è stata comunicata al mondo dal suo portavoce. “Tina, la regina del rock’n roll, si è spenta oggi serenamente dopo aver combattuto contro una lunga malattia”, si legge sul suo profilo Instagram ufficiale. “È mancata nella sua casa di Küsnacht, in Svizzera, vicino Zurigo. Con lei, il mondo ha perso una leggenda della musica nonché un modello”.

L’ultima volta che è stata vista in pubblico risale a novembre 2019, in occasione della prima a Broadway del musical della sua vita, dove ha avuto bisogno di aiuto per stare in piedi. Nella maggior parte delle foto dell’evento Tina Turner è stata ritratta seduta. È stata aiutata dal marito Erwin Bach e da Oprah Winfrey a sfilare sul tappeto rosso. La sua musica resterà per sempre indimenticata, ma si era ritirata dalle scene ormai da 10 anni.

Tina Turner, la decisione prima di morire

Ma più recentemente, circa due anni fa, Tina Turner aveva preso una decisione che è stata descritta come uno degli affari più grandi mai realizzato da un singolo artista nel settore della musica. La cantante ha venduto l’intero suo catalogo musicale e ceduto i diritti delle sue canzoni alla casa discografica BMG.

La cifra non è mai stata resa nota ma secondo la BBC News si stima che l’affare valesse circa 50 milioni di dollari. Nella sua lunga e sfavillante carriera Tina Turner ha accumulato un patrimonio netto stimato intorno ai 250 milioni di dollari. Del resto era una delle artiste più vendute di tutti i tempi, con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Ora, dopo la sua morte, sono in tanti a chiedersi chi erediterà la sua incredibile fortuna. Sembra che Tina Turner abbia lasciato un testamento in cui si prevede che il suo patrimonio sarà destinato al marito Erwin Bach, ai figli e alla famiglia. Ma sono indiscrezioni: i dettagli della sua eredità potrebbero rimanere privati.