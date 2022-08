Il rapper Tedua placa una rissa al concerto. È diventato virale in queste ore un video su TikTok, la nota piattaforma social molto usata dai giovani. Le riprese sono state realizzate durante un concerto di Tedua, trapper che fino a poco tempo fa era coinquilino di Rkomi. Ebbene ad un certo punto scoppia una rissa e il cantante decide di intervenire in prima persona.

Recentemente sono stati numerosi i video che hanno ripreso situazioni particolari avvenute durante un concerto. Come quando mentre Ultimo cantava una coppia danzava, lei in carrozzina e lui che le faceva fare piroette. Ma ci sono stati anche momenti poco piacevoli, ne sanno qualcosa Elettra Lamborghini e Myss Keta che hanno smesso di cantare perché vittime di insulti e frasi sessiste.





Rissa al concerto, Tedua interviene: cosa ha detto

Stavolta, invece, Tedua è stato protagonista in positivo mentre davanti a lui la situazione stava diventando ingestibile. Mentre scoppiava la rissa il cantante ha fatto un appello: “Niente cori”. Poi ha aggiunto: “Non bullizziamo nessuno, cerchiamo di risolvere la situa”. Inoltre l’artista, che in questi giorni è in radio con il brano Sapore feat. Fedez, ha richiamato l’attenzione di un bodyguard: “Anche te buttafuori con calma, è minorenne”.

Come se non bastasse Tedua si è poi rivolto ai presenti nelle prime file che continuavano a chiedergli selfie: “Non mi chiedere la foto, non vedi che si stanno menando? Ragazzi, per favore non mi fate proposte per i vostri cugini”. Il video ha raccolto in poche ore 300mila like e qualcuno ha commentato ironicamente: “Tedua è l’educatore dell’oratorio”.

Un comportamento da elogiare quello di Tedua che nel frattempo si gode il meritato successo. Già certificato doppio disco di platino il trapper è uscito da pochi giorni con “Sapore” feat. Fedez in una versione da ballare firmata dal noto produttore e dj Dzeko. Il pezzo punta a diventare uno dei tormentoni di questa estate 2022.

“Vediamo se avete le pa***”. Elettra Lamborghini fuori controllo, succede durante un concerto