È svenuto sul palco durante un concerto a Clarkson, nel Michigan, a nord-ovest di Detroit. Alcuni video pubblicati sulla piattaforma Twitter dagli spettatori che hanno assistito allo show mostrano il musicista che all’improvviso, dopo circa quaranta minuti di concerto, si siede in un punto del palco del Pine Knob Music Theatre e perde i sensi.

Momenti di apprensione e tanta paura per i partecipanti che hanno filmato la scena e rilanciato le immagini sui social. Come testimoniano i video che sono rimbalzate sul web, l’artista era in piedi sul palco e a un certo punto si è seduto e ha chiesto l’aiuto di alcuni uomini dello staff che sono corsi sul palco. Musica ferma e paura tra i fan e lo staff. Circa venti minuti dopo l’episodio, il musicista è stato portato via su una barella ma ha alzato una mano per salutare i fan come a tranquillizzare sulle sue condizioni di salute.





Ovviamente lo spettacolo è stato sospeso e cancellato e i gli organizzatori dell’evento hanno chiesto ai presenti di pregare per Carlos Santana a causa di un “grave problema medico”. L’anno scorso l’artista si è sottoposto a una “procedura cardiaca non programmata”, abbastanza seria da cancellare i concerti programmati per tutto il 2021. Il manager dell’artista ha spiegato che Carlos Santana è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni sono buone.

Svenuto sul palco durante un concerto – Come spiegato dallo stesso Carlos Santana sui social, il malore è stato provocato da disidratazione e caldo. “A tutti. Grazie per le vostre preziose preghiere. Cindy ed io siamo bravi a prendercela con calma. Ho dimenticato di mangiare e bere acqua, quindi mi sono disidratato e sono svenuto. Benedizioni e miracoli a tutti voi”, si legge su Twitter.

#CarlosSantana ha un malore durante un concerto. Viene soccorso sul palco. Gli organizzatori: “Preghiamo per lui” pic.twitter.com/iv0EU5iimq — Andrea Conti (@IlContiAndrea) July 6, 2022

Svenuto sul palco durante un concerto, ora Carlos Santana sta meglio e con un tweet ha tranquillizzato i suoi fan. Nato il 20 luglio del 1947, Carlos Santana è uno dei chitarristi presenti nell’Olimpo della Musica grazie al suo stile è unico che fonde ritmi latini con il genere rock nella band omonima, che ha fondato nel 1966. La consacrazione definitiva arriva nel 1969, con la partecipazione al Festival di Woodstock, dove Carlos Santana manda letteralmente in delirio il pubblico facendo conoscere al mondo il rock latino. L’artista p è nella Rock and Roll Hall of Fame e presente nella lista dei 100 più grandi chitarristi della storia stilata dalla rivista Rolling Stones.

