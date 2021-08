Stefano De Martino continua a far parlare di sé. Non ha mai smesso in realtà, vuoi per le esperienze in tv, vuoi per le presunte fidanzate e, addirittura, ancora per Belen Rodriguez. Questo perché a un mese dalla nascita della piccola Luna Marì, la sua ex moglie e mamma di Santiago e il nuovo compagno Antonino Spinalbese hanno svelato qualche retroscena in una lunga intervista per il settimanale Chi.

Come quello per cui gli ex della showgirl argentina, tra cui Stefano De Martino appunto, le hanno mandato dei messaggi in privato per congratularsi della nascita. “Sono stati tutti molto carini”, ha detto Belen rispondendo alla domanda sulla reazione degli uomini con cui è stata in passato ma non ha aggiunto altro. E non è dato da sapere cosa le abbia scritto il ballerino e conduttore, visto che non ha mai rilasciato alcun commento pubblico sulla nuova vita della ex moglie ad eccezione di un like al post che annunciava la gravidanza.

Stefano De Martino, l’annuncio su Instagram

Poi ci sono i rumor sulla vita privata di Stefano De Martino. Giusto qualche giorno fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha scritto che “Si diverte, si diverte. Comunque non fa nulla di male, è single. Sono tutte ragazze giovani, belle e in carriera”. Ma a chi gli chiedeva lumi su queste donne, ha risposto che non può dare ulteriori dettagli almeno per il momento. Staremo a vedere.





Sul suo profilo Instagram non c’è traccia di donne. Stefano De Martino è tutto figlio, lavoro e sponsorizzazioni. Al massimo concede qualche bello scorcio o qualche piatto che fa venire l’acquolina in bocca anche dallo schermo ma niente più. Ma sulla carriera è più che lanciato. E infatti l’ultimo post riguarda una novità niente male: è tornato a suonare.

Forse non tutti sanno che oltre a essere ballerino, conduttore e anche attore Stefano De Martino si diletta anche come dj ma ora lo sapranno davvero tutti visto che ha annunciato l’uscita di una nuova compilation tutta da ballare nell’estate 2021. Intitolata ‘Disco Magica volume 5’, la raccolta, disponibile ed accessibile a tutti, racchiude il fior fiore di singoli musicali tutti editati e riadattati da Stefano De Martino, Vincenzo Paccone e Carlo Martino. Boom di like.