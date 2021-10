Lutto nella musica, il cantante si è spento dopo una breve malattia: “Hai rivoluzionato un mondo”

Lutto nel mondo della musica, è morto il suonatore di banjo e cantante Sonny Osborne. Insieme a suo fratello maggiore, Bobby, guidava una delle band più innovative e amate della musica bluegrass. L’uomo è morto domenica nella sua casa nella vicina Hendersonville, nel Tennessee, all’età di 83 anni. La sua scomparsa, dopo una serie di ictus, è stata confermata dal suo amico e protetto Lincoln Hensley. Meglio conosciuti per il loro successo del 1967 “Rocky Top”, gli Osborne Brothers hanno aperto la strada a uno stile di canto armonico in tre parti in cui Bobby Osborne cantava melodie da tenore intonate sopra le altre due voci del trio.

Sono stati anche il primo gruppo bluegrass a registrare con due banjo e, cosa più allarmante per i puristi del bluegrass, ad aggiungere pickup elettrici ai loro strumenti, abbandonando la pratica di vecchia data di stringersi intorno a un singolo microfono. Rivolgendosi ai critici del gruppo in un’intervista del 2000 con la rivista musicale No Depression, Sonny Osborne ha ricordato le accuse di tradimento che sono state mosse contro la band per “diventare elettrica”.

Sonny Osborne, morto lo storico fondatore degli Osborne Brothers

Una censura che ricorda quella mossa contro Bob Dylan per essere apparso con una band elettrica a il Newport Folk Festival nel 1965. “Hanno pensato, ‘Oh, sono cambiati, hanno fatto questo, hanno fatto quello, sono cambiati’ – beh, non l’abbiamo fatto”, ha insistito Sonny Osborne.





“Giocavamo le stesse cose che suonavamo normalmente. Abbiamo appena aggiunto questa roba intorno a noi”. Nonostante – o forse a causa – del loro approccio non ortodosso, gli Osborne sono emersi come una delle poche band bluegrass degli anni ’50 e ’60 a posizionarsi costantemente nelle classifiche nazionali.

Nel 1971 sono stati nominati gruppo vocale dell’anno dalla Country Music Association, una rara distinzione per un ensemble bluegrass. Sonny Osborne è nato il 29 ottobre 1937 a Thousandsticks, un’enclave degli Appalachi vicino a Hyden, Ky., dove lui e suo fratello sono cresciuti. Osborne si è ritirato dalle esibizioni nel 2005 dopo aver subito un infortunio alla spalla.