È una delle cantanti rock più amate degli ultimi anni. Skin è entrata nel cuore di milioni di appassionati con la sua energia e il suo inconfondibile stile. Una voce unica, un personaggio che riesce a colpire l’immaginario pubblico anche con il suo aspetto fuori dal comune. Rasata a zero, sorriso contagioso, la front-woman degli Skunk Anansie ama esibirsi anche da solista. Se la sua musica è ben nota forse non altrettanto può dirsi della sua vita privata.

Generalmente schiva, la cantautrice ha rilasciato un’interessante intervista a “Ok!Magazine” dove si racconta a 360 gradi. In primo piano il suo rapporto con la compagna Rayne Barone, un’animatrice culturale di New York il cui nome d’arte è Ladyfag. Le due sono in attesa del primo figlio, un’esperienza che Skin non si aspettava di fare a 54 anni: “È strano, non pensavo che sarebbe successo alla mia età. È emozionante” ha confessato la cantante.

Sul suo stato d’animo in questi mesi di attesa la stessa Skin ha dichiarato: “Mancano due mesi. È entusiasmante e sto cercando di fare il più possibile adesso, in modo tale da non fare niente per un po’ quando nascerà il bebè”. Skin e Ladyfag stanno insieme da ben 13 anni. Proprio lo scorso anno le due hanno dichiarato di sentirsi pronte per convolare a nozze. Intanto condividono coi propri follower alcuni momenti di questa eccitante gravidanza.





Qualche giorno fa Skin ha pubblicato una foto in cui accarezza il pancione alla sua Ladyfag. Ancora mistero sul sesso del nascituro: “Non ho mai voluto avere un bambino, intendo nel mio corpo. Adoro, però, che lo stia facendo la mia compagna. Ho già cresciuto un bambino in una relazione precedente. Amo i bambini e ho tanti nipoti. I bambini mi amano perché faccio la stupida. Sono entusiasta all’idea di vestire un bebè con abitini assurdi almeno finché possiamo farlo”.

Skin ha poi fatto sapere quali valori intende trasmettere al proprio figlio. “Spero che saremo fortunate abbastanza da avere un figlio che non abbia paura di fare errori. È importante avere la capacità di capire di aver fatto qualcosa di sbagliato, imparare e andare avanti. Viviamo in una società che non tollera che le persone facciano errori. È come se tu potessi essere distrutto solo perché hai pronunciato una frase sbagliata”.