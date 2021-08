È lutto nel mondo della musica, è morta la popolare cantante Siti Sarah Raisuddin. La donna è deceduta a causa del Covid subito dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio. In tutta la Malesia è lutto: anche il re e la regina hanno fatto le loro condoglianze alla famiglia dell’artista, che, soffrendo per la carenza di ossigeno, era stata posta in uno stato di coma indotto per permettere ai medici di praticarle un parto cesareo. Il marito, il famoso attore malese Shuib Sepahtu, ha detto di aver fatto un’ultima videochiamata alla cantante poco prima che le fosse fatta perdere conoscenza, e l’ha vista in lacrime.

Oltre al neonato, la coppia ha altri tre figli, di età comprese tra i sei e i dieci anni. La stampa locale racconta che l’intera famiglia di Siti Sarah Raisuddin era risultata positiva al Covid-19 il 25 luglio, dopo averla contratta dal loro collaboratore domestico. Nei giorni successivi, Siti Sarah aveva condiviso video sul suo account Instagram dei suoi figli che piangevano dopo aver aver ricevuto la conferma della loro positività tramite dei tamponi rapidi.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato basiti i fan, ma anche tanti colleghi che avevano collaborato con l’artista. Tantissime quindi le dimostrazioni d’affetto sui social a ricordo di Siti Sarah Raisuddin. Periodo nero questo per la Malesia e tutto il sud est asiatico: la nazione ha registrato 17.236 nuovi contagi e 212 morti nell’arco delle 24 ore.





Il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia nel Paese è così salito a 10.961. Finora il 27,5% dei quasi 32 milioni di malesi è stato vaccinato ma la strada è davvero molto lunga. La morte di Siti Sarah arriva nel periodo stesso in cui la Malesia sta allentando le restrizioni Covid per coloro che sono completamente vaccinati contro il virus.

Questa manovra, discussa non poco, arriva tuttavia durante il periodo in cui il paese sta attraversando la sua peggiore ondata di contagi. I partiti di opposizione hanno sollecitato un ripensamento di una “riapertura poco ponderata” per i timori che possa travolgere ulteriormente il sistema sanitario.