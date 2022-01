Perdere un figlio è quanto di più doloroso possa esistere. Se tuo figlio si suicida, poi, alla sofferenza si aggiunge un altro drammatico risvolto: il senso di colpa legato ad una scelta così estrema. Deve essere questo lo stato d’animo con cui la cantante Sinead O’Connor sta vivendo queste drammatiche ore. Nei giorni scorsi è stata proprio lei a dare l’annuncio sulla morte del figlio 17enne Shane. Di lui si erano perse le tracce il 6 gennaio.

Due giorni dopo il triste epilogo. “Il mio bellissimo figlio – ha scritto Sinead su Twitter – vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego”. Adesso l’artista è tornata a parlare di quello che è successo aggiungendo inquietanti dettagli.

Sinead O’Connor ha spiegato che una settimana prima che il figlio Shane compiesse l’insano gesto lo aveva sorpreso a preparare un cappio: “Indovinate dove mio figlio ha imparato a fare il cappio con cui si è impiccato? Ha provato una settimana fa e gliel’ho chiesto… mi ha detto che lo aveva studiato sul computer nell’ospedale psichiatrico infantile di Linn Dara, mentre era in cura per psicosi”. Il figlio della cantante era infatti un paziente del Tallaght Hospital di Dublino, ma due giorni prima del suicidio è riuscito a scappare.





Quella di Sinead O’Connor suona come un’accusa a chi avrebbe dovuto vigilare sulle condizioni del figlio Shane: “Un mese fa, Shane è stato portato al CAMHS – Child and Adolescent Mental Health Services, dopo essere scomparso lasciando biglietti che parlavano dell’intenzione di suicidarsi e che includevano anche un piano dettagliato per il suo funerale. Lo hanno dimesso, sostenendo che non avesse la reale intenzione di farlo. Quando l’adulta che era con lui ha sollevato delle obiezioni, le è stato detto: ‘Pianificare un funerale non è diverso dal pianificare un matrimonio'”.

Guess where my son learned to make the noose that hung him? He tried a week ago and I asked him… he told me he’d studied it on the computer IN THE KIDS’S psych hospital at Linndara.

While he was being treated there for psychoses. January 9, 2022

A message for teens considering the dumb ass option my son felt forced into choosing, I have seen many deceased folks in my life. My son is the only one who did not look at peace. Suicide will not bring you peace. It is a lie. January 9, 2022

Therefore the next poor well meaning sod who says to me about my son “at least he is at peace now” is going to get their lights punched out. How does anyone knows he’s at peace? I can tell you his face was as tormented as it’s been for months. No difference at all. January 9, 2022

Shane era nato dalla relazione di Sinead O’Connor con il noto musicista irlandese Donal Lunny al quale la cantante ha inviato un messaggio: “Hai fatto del tuo meglio. Shane ti adorava. Ricorderò sempre quanto sei stato dolce con lui. Sei stato un padre amorevole”. Poi ha rivolto un appello agli adolescenti che potrebbero trovarsi nella stessa situazione di Shane.

“Un messaggio per gli adolescenti che stanno considerando la stupida opzione che mio figlio si è visto costretto a scegliere – scrive su Twitter – Ho visto molte persone morte nella mia vita. Mio figlio è l’unico che non sembrava in pace. Il suicidio non vi darà la pace, è una bugia. Quindi per il prossimo che verrà a dirmi che mio figlio almeno adesso è in pace, posso dire che la sua faccia era tormentata come lo è stata per mesi. Nessuna differenza”.