Con un drammatico post sui social comunicò al mondo intero il suicidio di suo figlio: “Il mio bellissimo figlio, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego”. Sono le parole di Sinead O’Connor, la cantante irlandese, in cui annunciava il ritrovamento del corpo senza vita del figlio Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor

Dallo scorso gennaio Sinead O’Connor, classe 1966, affronta un lutto senza fine, un dolore dal quale non riesce guarire e che non riesce a superare. Qualche giorno dopo rivelò alcuni particolari inquietanti sulla morte del ragazzo: “Indovinate dove mio figlio ha imparato a fare il cappio con cui si è impiccato? Ha provato una settimana fa e gliel’ho chiesto… mi ha detto che lo aveva studiato sul computer nell’ospedale psichiatrico infantile di Linn Dara, mentre era in cura per psicosi”. Il figlio della cantante era infatti un paziente del Tallaght Hospital di Dublino, ma due giorni prima del suicidio è riuscito a scappare.





Sinead O’Connor concerti cancellati per tutto il 2022

Ora Sinead O’Connor ha deciso di cancellare tutti i concerti del 2022. Non ha superato il lutto della morte del figlio e per tutelare la propria salute mentale non si esibirà più per tutto l’anno. Un dolore che è ancora forte e che impedisce alla cantante di poter mantener fede si suoi impegni come ha spiegato un comunicato ufficiale postato anche sui suoi social dal suo staff.

“Comunichiamo che a causa del processo di lutto in corso, Sinead è stata informata che sarebbe più salutare per lei prendersi il resto dell’anno libero e speriamo di riprogrammare gli spettacoli per il 2023 quando si sentirà più forte. Questa non è stata una decisione facile per Sinead ma, dopo essere stata informata, una decisione che ha dovuto prendere per la propria salute e il proprio benessere in questo momento”.

Inoltre sono arrivati i ringraziamenti a tutti quelli che sono stati vicini alla cantante in questi mesi complessi: “Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento e apprezzamento all’agenzia mondiale di Sinead ICM che ha gestito la cosa con il massimo rispetto e dignità e ha lavorato instancabilmente. Esprimiamo anche la nostra gratitudine per il continuo sostegno e la comprensione dei promotori locali e internazionali. Grazie anche agli amici e ai fan di Sinead del cui sostegno e comprensione abbiamo la massima stima in questo periodo. L’amore dimostrato è stato fonte di grande conforto e pace per Sinead. Grazie e molto meglio”.

