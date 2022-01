“Il mio bimbo non c’è più”. Lutto per la cantante: trovato morto il figlio 17enne, era sparito nel nulla

Il mondo della musica è letteralmente sotto choc, dopo la notizia della morte del figlio di una grandissima cantante. Ed è stata proprio l’artista sul suo profilo Twitter a comunicare la sua gravissima perdita. Aveva vissuto ore interminabili di angoscia, infatti il 6 gennaio scorso il ragazzo di soli 17 anni era sparito nel nulla. Aveva fatto perdere le sue tracce in maniera molto misteriosa, ma tutti avevano sperato che potesse rientrare il prima possibile. Invece è arrivato l’epilogo peggiore della vicenda.

L’adolescente è stato infatti trovato senza vita e stando alle prime ipotesi, avrebbe deciso di compiere l’estremo gesto. Al momento, sembra dunque che si sia suicidato e che non ci siano altri dubbi sul fatto. Drammatiche le parole di addio della madre famosa, che ha scritto: “Il mio bellissimo figlio, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego”.

Sempre tramite Twitter la donna aveva cercato di lanciare subito l’allarme, nella speranza che qualcuno potesse fornire informazioni decisive per il ritrovamento del figlio. Infatti, aveva affermato: “Questo è un messaggio per mio figlio. Non è più divertente, mi stai spaventando a morte. Fai la cosa giusta e presentati ad una stazione di Gardai. Se sei con mio figlio, chiama Garda per la sua sicurezza. Il mio mondo crollerebbe senza di te. La tua vita è preziosa, sei il mio cuore. Non farti del male, ti portiamo in ospedale”.

Ad essersi ucciso è stato il figlio della cantautrice originaria dell’Irlanda, Sinead O’Connor. Il 17enne è stato rinvenuto cadavere dopo essere sparito dalla città di Tallaght, nell’Irlanda orientale. Il figlio di Sinead O’Connor era stato visto l’ultima volta con addosso una felpa con cappuccio nera, che aveva una stampa al centro della stessa. Aveva dei pantaloni di tuta sempre di colore nero, una t-shirt color vino e delle scarpe da ginnastica bianche. Ora per l’artista un dolore difficile solo da immaginare.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: