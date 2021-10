“Siamo già pazzi di te”. Il cantante papà per la prima volta: la piccola si chiama Olimpia

“Appena ti ho presa in braccio la prima volta mi hai guardato ed hai iniziato a sorridere 😊 e io a piangere 😅 sappi che finché sarò vivo non ti servirà nessun altro uomo Olimpia Bruni 19/10/2021 grazie mamma sei una campionessa ♥️”. Un messaggio stringato per esprimere tutta la sua felicità. Il cantante, 27 anni, è diventato papà per la prima volta. Parole a cui fanno eco quelle della mamma. “Ti ho sognata per tutto questo tempo e ora ti ho con me sul mio seno a sentirci battere i nostri cuori. Benvenuta al mondo figlia mia. Olimpia, 4 kg e 10. Non ho le parole ora. 🤍”.



Lui è Side Baby, il trapper romano conosciuto anche come Dark Side (ex Dark Polo Gang). Olimpia Bruni, il nome completo della neonata. Side Baby è il nome d’arte di Arturo Bruni. Nato a Roma nel 1994, il giovane Arturo è figlio di Francesco Bruni, tra i più famosi sceneggiatori del cinema italiano che da qualche anno ha debuttato anche come regista dietro la macchina da presa. Un’infanzia borghese per un giovane che ha deciso di rompere le regole e ha mostrato subito il suo spirito di ribellione.



Dopo aver trascorso diversi anni nel gruppo trap romano Dark Polo Gang, dal 2014 al 2018, Side Baby ha lasciato il gruppo e ha deciso di avviare una carriera da solista. All’evoluzione artistica si è associato anche un cambiamento del nome che da Side è diventato Side Baby in omaggio al film L’odio di Mathieau Kassowitz.

“È un gioco di parole: prima mi chiamavo Said, come il personaggio del film L’odio.





Poi il gruppo si chiama Dark e così è diventato DarkSide. L’odio è uno tra i film che preferisco, ha dichiarato in una recente intervista il cantante. Side Baby vanta anche un passato da attore perché nel 2017 ha interpretato un ruolo nel film Tutto quello che vuoi, scritto e diretto dal padre Francesco Bruni.



Della fidanzata poco si sa. Su Instagram si chiama S. Amira Reina, è di origini marocchine stando al suo profilo. Sul suo profilo Instagram, però, il racconto delle sue giornate e della sua gravidanza è libero. Si evince, anche dalla bio, un interesse per il mondo Beauty e Lifestyle.