Si presenta sul palco con 150mila euro in contanti. Storia di ordinaria follia, quella successa sul palco del Forum di Milano, poco prima dell’esibizione di Sfera Ebbasta. A far molto discutere il gesto del rapper Shiva. È lui il protagonista del gesto che ha lasciato tutti senza parole, pubblico compreso. Ma cosa è successo? Sembra che il giovane si sia presentato sul palco con 150mila euro, in contanti, sotto il braccio.

Questo ciò che si legge anche sul sito 105.net, dove si trova anche il video: “Tutto è successo durante il concerto di Sfera Ebbasta al Forum di Milano. Durante la seconda data del suo tour è infatti salito sul palco il rapper e collega Shiva, ospite che ha entusiasmato il pubblico. Non è mancata una ‘trovata’: il giovane è salito con un pacco di soldi in contanti tenuto sotto braccio. Per la precisione 150mila euro, stretti a sé mentre cantava ‘Soldi in nero’, brano realizzato proprio con Sfera.

Poi la storia su Instagram: ‘150k sul palco per ‘Soldi in nero’, solo verità nella mia musica’. Non è finita perché poco dopo Shiva, sui social ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a Sfera Ebbasta e spiegando il motivo del suo forte gesto: “150k sul palco per soldi in nero. Solo verità nella mia musica!! Dal principe al Re. Grazie mille, bro“.

Poi il posto di Radio 105 continua e fa sapere a tutti chi si nasconde dietro lo pseudonimo di Shiva: “Il vero nome di Shiva è Andrea Arrigoni. Rapper lombardo nato a Legnano nel 1999, ha vissuto per un breve periodo di tempo in Toscana. Proprio qui si avvicina al mondo della street art e di conseguenza della musica. Per alcuni un enfant prodige, per altri un vento passeggero”.

E ancora: “Chi è davvero? Dopo il successo di alcuni pezzi come ‘Mon fre’ con Emis Killa, ‘Bossoli’, ‘Soldi in nero’ con Sfera Ebbasta e ‘Auto blu’, in cui è presente un campionamento di ‘Blue (Da Ba Dee)’ degli Eiffel 65, nel 2021 ha pubblicato l’album ‘Dolce vita’”. Chissà dove ha preso quei 150mila euro in contanti? Ma siamo certi che non siamo gli unici a farci questa domanda.

