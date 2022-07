Momento difficile per Shawn Mendes, il cantautore canadese di “Señorita”. Già all’inizio di luglio il 24enne aveva rivelato la sua necessità di prendersi una pausa di almeno tre settimane per la sua salute mentale. In quei giorni era in programma di posticipare il suo concerto del 29 luglio. Nelle ultime ore ha deciso di condividere con i suoi follower sui social un lungo comunicato che ha lasciato i fan senza parole.

Swan Mendes ha rivelato di aver cancellato il resto delle date del tour che lo avrebbe portato a esibirsi in Nord America e in Europa. Sono migliaia i commenti di supporto sul suo ufficiale profilo di Instagram, dove il cantautore canadese ha pubblicato questo preoccupante comunicato. Pare che abbia bisogno di più tempo per guarire, ammette di aver parlato a lungo con il suo team e di aver lavorato “con un gruppo di professionisti” sulla sua salute mentale.





Shawn Mendes tour cancellato per problemi di salute mentale

Shawn Mendes cancella così il suo tour per tornare più forte di prima. “Devo cancellare il resto delle date del tour in Nord America e nel Regno Unito / Europa”, queste le sue parole con cui conferma la situazione complicata. Il 24enne non è il primo a doversi allontanare dalle scene a causa di seri problemi di salute. Qualche settimana fa è stata la volta di Justin Bieber che ha rinunciato alle date del suo tour mondiale Justice: “Il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli (ordini del dottore). A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!”.

Shawn Mendes ha fatto sapere che lui e il suo team erano, in realtà, fiduciosi che avrebbe potuto riprendere con il resto del tour dopo aver trascorso queste settimane lontano dai palchi. In realtà tutto questo non è stato possibile: “Ma in questo momento devo mettere la mia salute come la mia prima priorità”, ha confessato il cantautore. Il tutto non vuol dire che non farà più musica anche perché ha ammesso di non vedere l’ora di rivedere tutti in futuro con un altro tour.

Shawn Mendes è consapevole del fatto che tutti i suoi fan stessero aspettando con ansia di assistere a questi suoi concerti, tanto che gli si spezza il cuore dover dare questa notizia. “Vi prometto che tornerò non appena avrò preso il tempo giusto per guarire”, ha affermato. Il cantante di “Señorita” conclude questo suo inatteso comunicato ringraziando tutti per averlo sostenuto e per essere rimasti al suo fianco. Il post in poco tempo ha raccolto quasi 750mila like.

“Non siamo più fidanzati”. È addio per la coppia vip, la rottura dopo due anni di amore