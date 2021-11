“Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai”. La rottura arriva dell’ormai ex coppia arriva come un fulmine a ciel sereno. Dopo due anni insieme, i cantanti hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore restando comunque amici.

“Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo”, ha scritto la cantante sul suo account Instagram pubblicando un comunicato firmato da entrambi.

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati

Solo 20 giorni fa, per Halloween, l’ultima foto di coppia pubblicata da entrambi, con i due cantanti mascherati da “Giorno dei morti”, celebrazione messicana in ricordo dei defunti. Proprio per questo motivo la notizia della rottura ha lasciato i fan della coppia senza parole e tantissimi sono stati i commenti alla notizia.





Shawn Mendes e Camila Cabello si sono conosciuti durante il tour di Austin Mahone nel 2014 e fino al 2019 i due sono spesso apparsi sui social e in pubblico parlando solo di una grandissima amicizia. All’epoca, infatti, Camilla Cabello era fidanzata con Matthew Hussey e solo dopo la rottura alcune voci su un’ipotetica relazione tra i cantanti avevano iniziato a circolare.

Nel 2019, dopo la pubblicazione del singolo “Señorita”, i rumor si erano fatti più insistenti e qualche mese dopo la coppia era uscita allo scoperto confermando la storia d’amore. Oggi è arrivata la notizia della rottura.