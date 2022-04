Lutto nel mondo della musica per la prematura scomparsa del cantante. L’artista era nato a Hobbema, Alberta, il 7 luglio 1979 e il suo album di debutto da solista, Life Is Calling My Name, pubblicato nel 2006, gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Nessuna conferma sulle cause del decesso, anche se alcuni quotidiani hanno spiegato che il cantante soffriva di attacchi epilettici.

Louis O’Reilly, che ha fatto firmare il cantante con la sua etichetta discografica nel 2003 e ha lavorato con lui fino al 2013, si è detto sconvolto per la prematura scomparsa dell’artista “Era autentico in tutto e per tutto, il suo lavoro era sempre eccellente e ogni volta che entrava in sala di registrazione dava tutto se stesso. Ci mancherà tantissimo, la sua arte e la sua anima saranno ricordate per sempre”.





Shane Yellowbird, cantante country morto a 42 anni

“Sarà ricordato anche per la sua straordinaria umiltà”, ha detto ancora O’Reilly parlando di Shane Yellowbird, cantante dei Cree, morto all’età di 42 anni. L’artista blues e country Crystal Shawanda, che ha incontrato Yellowbird nel 2008, ha detto che l’artista è scomparso questa settimana e la notizia è stata confermata dalla sorella.

Ancora sconosciute le cause del decesso del cantante, conosciuto per la canzone “Pickup Truck”, e vincitore del Rising Star Award ai Canadian Country Music Awards nel 2007. Il collega lo ha ricordato dipingendolo come pioniere per i cantanti di musica country. Shane Yellowbird è stato nominato per un Juno Award per la registrazione country dell’anno nel 2008 “Life Is My Calling Name”. “Quello che ha realizzato è enorme”, ha detto Shawanda martedì. “Nessun artista di musica country è mai riuscito quello che Shane è riuscito a fare”.

O’Reilly ha ricordato come Yellowbird fosse venerato nelle comunità per il suo successo nella musica country. Anche altri colleghi hanno reso omaggio a Shane Yellowbird sui social media. “Ha sempre creduto in me come artista e cantautore, molto prima di molte persone. Un’anima davvero bellissima”, ha scritto l’artista country Aaron Goodvin su Instagram. Aaron Pritchett ha detto: “Ci mancherai a così tanti, amico”.

