Episodio da bollino rosso al concerto di Vasco Rossi. La scena, vietata ai minori di 18 anni, è stata ripresa con un cellulare da una persona presente all’evento. Stiamo parlando del concerto che il rocker di Zocca ha tenuto a Salerno dove entrambe le date previste sono sold out. Come sempre Vasco ha emozionato e regalato ai suoi fan una notte magica: “Portiamo un po’ di gioia a questa città che è la più bella del mondo” ha esordito l’artista.

Dai grandi classici ai pezzi più recenti passando per alcune vere e proprie perle Vasco Rossi ha intrattenuto gli oltre 60mila presenti all’Arechi di Salerno come solo lui sa fare. L’inizio con Dillo alla Luna, Stendimi e Rock’n’roll show, poi il crescendo con canzoni cult come C’è chi dice no, Gli spari sopra, Se ti potessi dire e Vivere. Infine il gran finale con le immancabili “Sally”, “Siamo solo noi”, “Vita spericolata” e “Albachiara”. Ma è stato quando Vasco ha cantato “Rewind” che qualcuno si è fatto prendere dall’eccitazione…

La scena “super hot” ripresa da un telefonino

Proprio mentre Vasco Rossi stava cantando “Rewind” sui gradoni lateralei dello stadio due persone hanno pensato bene di mettersi a fare sesso. Prendendo alla lettera il testo della canzone che fa “fammi godere…” i due si sono lasciati all’amplesso che è stato ripreso da una persona presente al concerto con un telefonino. L’uomo ha poi pubblicato il video su TikTok riscuotendo grande successo.

In poco tempo il video della scena di sesso durante il concerto di Vasco Rossi a Salerno è diventato virale. La piattaforma, tuttavia, ha rimosso il video perché violava i suoi standard. L’autore ha chiesto il perché della rimozione visto che i volti dei protagonisti della ‘performance’ amorosa non erano riconoscibili e quindi non c’era violazione della privacy. Tuttavia i responsabili di TikTok sono stati irremovibili.

In ogni caso il video era stato già ripostato moltissime volte dagli utenti e non solo su TikTok ma anche su altre piattaforme social. Anche adesso non è difficile trovarlo su TikTok. Che dire? Il Blasco ha fatto di nuovo centro, ma stavolta la protagonista non è stata soltanto la musica, ma anche quello che è avvenuto nella Curva Sud dello stadio Arechi di Salerno…

