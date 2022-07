“Eccomi, sono così”. Famosa per il suo make up marcato, la cantante si mostra senza trucco

Senza trucco e senza inganno. Famosa per i suoi make-up marcati, la cantante ha deciso di mostrare il suo volto appena sveglia, mentre sorseggia il caffè in attesa di prepararsi e uscire in macchina. “Prima”, ha scritto postando il selfie sulle Instagram story.

Poi il secondo scatto, questa volta in auto, dopo la messa in piega e il trucco perfetto come sempre ma molto naturale, con un po’ di mascara, un filo di eyliner – tratto distintivo della cantante – e un rossetto nude a evidenziare le labbra. Tutti prodotti che fanno parte della sua collezione di Make-up lanciata nel novembre del 2021, rigorosamente vegana, cruelty free, senza parabeni e con packaging riciclabile.





Senza trucco: la cantante Ariana Grande mai vista così. Le foto

“È un momento speciale per me e il team r.e.m. – Non posso credere che siamo arrivati al punto in cui possiamo finalmente parlarne dopo averci lavorato per due anni”, aveva raccontato la star su Zoom appena lanciata la sua linea di make-up. “Sto sorridendo così tanto che mi fanno male le guance!”.

Ariana Grande si è mostrata per la prima volta senza trucco e in tanti hanno stentato a riconoscerla. L’artista è infatti conosciuta per mettere in mostra i suoi occhioni color nocciola grazie a una copiosa passata di mascara e all’eyliner nero – perfetto – che incornicia i suoi occhi. “Non l’avevo riconosciuta”, ha scritto un utente ripostando la sua sua foto scattata prima di truccarsi.

“Ma è lei? Comunque sempre bellissima”, si legge tra i commenti. La vincitrice del Grammy si sta attualmente preparando per il ruolo di Glinda nell’adattamento cinematografico di Wicked. La cantante di One last time – video che ha superato le 100 milioni di visualizzazioni certificando il successo di una delle canzoni più famose di Ariana Grande – ha deciso di mostrarsi senza trucco per lanciare anche un messaggio alle sue fan: siete sempre belle.

Altro che trucco, altro che filtri: Jasmine Carrisi al naturale è “bella come il sole”