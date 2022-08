“Sono stanca…”. Choc nella musica, la cantante pensa al ritiro a soli 30 anni

Selena Gomez dice addio al mondo dello spettacolo. La 30enne, divenuta famosa grazie a Barney e ad altre serie Disney, sogna una vita diversa. Fin da giovanissima ha recitato. Dopo Barney è arrivato il ruolo della protagonista Alex Russo nella serie I maghi di Waverly. Ha inoltre inciso diverse colonne sonore con la Disney Records. Con la band Selena Gomez & the Scene ha pubblicato gli album Kiss & Tell, A Year Without Rain e When the Sun Goes Down.

Oggi però Selena Gomez vuole cambiare vita. Da star internazionale a moglie e mamma. E per farlo ha già affermato di voler rinunciare alla sua carriera. Selena non rinnega l’amore e il bene ricevuti dai fan e le tante soddisfazioni lavorative. Ora però vuole realizzare altri sogni: “Sogno di sposarmi e avere dei figli”. La confessione è arrivata al podcast Giving back generation.





Il sogno di Selena Gomez

“Alla fine – le parole di Selena Gomez – mi stancherò di tutto questo, penso che mi dedicherò alla famiglia e alla filantropia”. A spingere la star a questa decisione è stato il fatto di aver visto crescere la sorellina Gracie, la bimba che otto anni fa la mamma Mandy ha avuto dal marito Brian Teefy. I genitori dell’ex fidanzata di Justin Bieber hanno divorziato quando la Gomez aveva cinque anni. L’artista ha anche un’altra sorella, Victoria, che il papà ha avuto dal suo secondo matrimonio.

Selena Gomez è stata una seconda madre per Gracie. Le due sorelle sono molto legate e non a caso compaiono spesso sul red carpet. Averla seguita nella sua crescita ha rafforzato il suo istinto materno e oggi diventare mamma per l’attrice è diventata una priorità. E la vita sentimentale della star? Tante voci, poche certezze.

Dopo la relazione con Justin Bieber, Selena Gomez ha avuto una storia con il cantante The Weeknd durata circa un anno. Negli ultimi tempi si è parlato di una liaison con il collega Nat Wolff, ma le voci non sono state mai confermate. La cantante è stata poi vista in vacanza in Italia in compagnia del produttore italo-canadese Andrea Iervolino. Anche in questo caso, tuttavia, non ci sono certezze sulla natura della loro relazione.

