Sanremo 2022, l’annuncio in diretta di Amadeus: lo ha voluto al suo fianco a tutti i costi

Sanremo, l’annuncio di Amadeus è avvenuto in diretta al Tg1. Il conduttore ha svelato chi sarà il super ospite del Festival. Un festival che si preannuncia ricco di spunti. Oggi ha parlato anche Vladimir Luxuria commentando la presenza di Drusilla Foer sul palco della 72esima edizione del festival (dall’1 al 5 febbraio 2022). “E quest’anno dal festival arriverà una bel messaggio contro pregiudizi e discriminazioni di genere, un bel messaggio di inclusività – ha aggiunto -. La scelta di Drusilla dice che i tempi sono maturi per una coconduzione en travesti”.



“Va sottolineato però – aggiunge l’ex deputata e attivista transgender parlando – che Drusilla è prima di tutto una grande professionista che porterà valore aggiunto allo spettacolo del festival e per questo è stata scelta. È una grande attrice di teatro, molto raffinata e sofisticata e la sua sagacia farà bene al festival. Inoltre, credo che Amadeus abbia lo stile giusto per evitare ogni morbosità sulla presenza di Drusilla al festival di Sanremo”, sottolinea.



Sanremo dove super ospite sarà Cesare Cremonini. Dopo Checco Zalone arriverà quindi il celebre cantautore bolognese che per la prima volta in assoluto salirà sul palco di Sanremo Nel video realizzato Cesare è presente e insieme ironizzano parlando di questa sua presenza al Teatro Ariston. “Sono felicissimo di presentarvi il super ospite. Non è mai stato a Sanremo, ha una lunga carriera con tantissimi successi… Anzi te lo faccio dire da lui…”.







“Confermo che sarò ospite, anzi super ospite del 72esimo Festival. Volevo cominciare dalla camera, dove dormo?”, ha chiesto al conduttore. “Dove dormi? Qua?”, la risposta stupita del marito di Giovanna Civitillo. Cremonini: “Ok, questo è il salotto, la camera dovrebbe essere di qua… Tu che a ora ti svegli, le 7? Ok, io le 8”. “Che prendi a colazione?”, la premura di Amadeus. “Tortellini”, per un Sanremo tutto da gustare.



Cesare Cremonini è stato il frontman e l’autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano Lùnapop, che ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Nel 2002 ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista.