Uno dei concorrenti in gara a Sanremo 2022 è Sangiovanni, che dopo il grande successo riscosso ad ‘Amici’ nella passata edizione è riuscito a convincere Amadeus a sceglierlo. Il brano musicale portato in gara dall’artista si chiama ‘Farfalle’ ed è già ascoltato da tantissime persone, con i suoi fan che sono letteralmente impazziti di gioia. E nelle ultime ore ha anche voluto rivelare cosa le ha detto Maria De Filippi. Un messaggio che lo ha ovviamente riempito d’orgoglio perché giunto dal profondo del cuore.

Quando ha finito la sua esibizione nella serata del 2 febbraio, in tantissimi hanno notato il gesto di Sangiovanni per la sua Giulia: una collana d’oro bianco con scritto Giulia. Si tratta di un gesto meraviglioso per la sua fidanzata. Naturalmente la vincitrice di ‘Amici’ ha prontamente commentato sui social l’esibizione di Sangiovanni, dicendo: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”. Ma non è stata l’unica: anche Rudy Zerbi era euforico per l’ex allievo.

Nel corso della giornata del 3 febbraio Sangiovanni è intervenuto a ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele e gli ospiti presenti in studio hanno voluto porgergli una domanda alla quale presumibilmente in tanti avevano pensato. Visto che proviene dal talent show di Canale 5, gli hanno chiesto cosa abbia potuto pensare Maria De Filippi quando si è esibito sul palco dell’Ariston. Ed ecco che il cantante ha svelato di aver ricevuto un messaggio dalla regina di Mediaset. Vediamo cosa gli ha scritto.





Sulla sua esperienza al Festival di Sanremo, Sangiovanni ha affermato: “Non sono preoccupati dai risultati, la mia posizione in classifica non è malvagia ma comunque punto a vincere altre cose più che stare in alto in classifica”. E poi sulla De Filippi: “Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono molto bravo”. Un commento sicuramente positivo e che lo ha emozionato tantissimo.

