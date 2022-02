A Sanremo 2022 Mahmood e Blanco sono tra i favoriti alla vittoria finale del Festival, la cui ultima serata avrà luogo sabato 5 febbraio. Il pubblico dell’Ariston, ma anche la gente da casa, è entusiasta della loro performance ed è felicissimo per il primo posto provvisorio ottenuto. Ricordiamo che alle loro spalle abbiamo per il momento Elisa e Gianni Morandi. Poche ore fa i due cantanti hanno deciso di fare un’enorme sorpresa, che inevitabilmente rimarrà impressa nella memoria di tutti.

Tra l’altro Mahmood e Blanco hanno certamente rapito l’attenzione di tutti durante la terza messa in onda del Festival della musica italiana. Infatti proprio durante la performance, i due artisti hanno preso l’iniziativa di sdraiarsi sul palco. La spiegazione del gesto è avvenuta solo dopo l’esibizione, quando il duo è stato intervistato per ‘Grazia’. “Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio”.

Mahmood e Blanco sono una grande rivelazione non tanto per le loro doti professionali, infatti il primo ha già trionfato nel 2019, ma per il loro eccezionale feeling. Tra l’altro, Blanco è alla sua prima apparizione sul palco dell’Ariston, avendo appena 18 anni. Ed è stato proprio lui ad aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui i due si sono resi autori di un gesto bellissimo. E inevitabilmente i loro fan, pronti a votarli al televoto per le ultime due serate, sono andati in delirio.





Mahmood e Blanco hanno deciso di fare una sorta di concerto, che è stato improvvisato all’ultimo momento, mentre si trovavano sul balcone dell’hotel in cui alloggiano a Sanremo. Hanno cantato il brano ‘Brividi’ e hanno voluto ringraziare i fan giunti sotto l’albergo. Nella didascalia, il 18enne artista ha semplicemente scritto: “Wow”. A testimonianza di un entusiasmo contagioso, che lo ha travolto. Davvero tantissima gente ha deciso di attendere la loro apparizione e chissà cosa potrà succedere ancora.

Sul profilo Instagram di Blanco questi alcuni dei commenti dei follower: “Ma vi rendete conto di cosa avete creato?”, “Avete già vinto a mani basse”, “Comunque tutta Italia sta così, siete illegali”, “Vi meritate tutto questo amore”. Un’ovazione generale e quasi da plebiscito. Difficile infatti trovare qualcuno che non abbia apprezzato la loro canzone.