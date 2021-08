Sangiovanni è stato lanciato dal programma ‘Amici’ di Maria De Filippi e ora è decisamente inarrestabile, infatti le sue canzoni sono diventate delle vere e proprie hit. Tanti i riconoscimenti già avuti dal giovane cantante, che è arrivato secondo nel talent show di Canale 5 dietro la sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile. Ma non tutto è oro, infatti l’artista è costretto a fare i conti con una realtà che riserva anche dei momenti davvero molto negativi. E ora ha deciso di sfogarsi ufficialmente.

Alcune settimane fa era intervenuto sulle critiche: “Da un lato non capisco perché l’uomo di oggi debba essere per forza virile, dall’altro ugualmente non so perché lo smalto dovrebbe sottrargliela. Le critiche? So che non si arriverà mai a cambiare la mentalità di tutti, ognuno è libero di pensare quello che vuole, però io ci spero tanto che le cose cambino”. La situazione non è affatto migliorata e Sangiovanni ha spiegato cosa è successo attraverso alcune storie pubblicate sul social network Instagram.

Sangiovanni ha quindi fatto sapere che sia lui che la sua dolce metà Giulia sono attaccati pesantemente e leggono cose molto spiacevoli e gravi. Questo il suo intervento social: “Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico, di qualcuno a cui addossare le colpe di qualcosa, o l’odio che hanno dentro di sé. Molto spesso leggo commenti pesanti, minacce di morte. Quando non ho fatto altro che fare ciò che mi piace, la musica. Nessuno merita tutto ciò, ma un giorno lo capiranno”.





Poi Sangiovanni ha proseguito: “Non sto sempre bene, va a momenti chiaramente, ma mi ritengo fortunato e privilegiato sebbene anche questa vita abbia le proprie difficoltà. Penso sempre a chi non ha la stessa fortuna o le stesse possibilità e mi rendo conto che non posso lamentarmi”. E c’è anche stata una presa di posizione di Giulia Stabile: “I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti. Smettiamo di pensare che un rapporto svanisca solo perché non si pubblica una foto insieme, rischiamo solo di ferire e infastidire”.

La fidanzata di Sangiovanni ha aggiunto: “Cerchiamo di dare un senso a questi social, cerchiamo di usarlo per condividere speranza, allegria, bei messaggi, ma non odio. Siamo persone intelligenti capaci di ragionare, facciamolo più spesso, sono tutti liberi di dire la propria ma ricordiamo di farlo con educazione prima di tutto e poi con intelligenza, ferire una persona non vi renderà migliori”.