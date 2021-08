L’accusa contro il cantante è pesante. Non mancano di certo le occasioni per associare il suo nome a diverse polemiche, questa volta però le accuse sollevano un polverone notevole intorno alla sua immagine pubblica. Di mezzo, pare che ci sarebbero alcune foto intime del cantante.

“Io già lo conoscevo, mi aveva fatto delle avances quando era fidanzato ma nulla di fastidioso… non aveva superato il limite. Poi, nella mattinata di venerdì 27 agosto, mi invia una foto del suo pene. Già nei giorni precedenti mi scriveva spesso, ma poi cancellava i messaggi… Sono sommersa di odio da parte dei suoi fan”.

Questo è il contenuto delle dichiarazioni rilasciate a FQMagazine da una ragazza di nome Asia. Ma non finisce qui perché a detta della ragazza il messaggio ricevuto da Salmo sarebbe stato mostrato anche attraverso le stories Instagram, attirando l’attenzione di tutti.





“Che schifo… non mi importa chi sei, non voglio vedere il tuo pisel*o, spero di essere stata chiara. Chiunque tu sia: non voglio. Mi fa schifo“, continua ad aggiungere Asia: “Ragazzi… è assolutamente come sembra, come ho fatto vedere nello screen. Queste sono persone che si credono che possono fare tutto nella vita, si credono degli Dei”.

Salmo come approccio usa la tattica di padre pio pic.twitter.com/gdJmCJlO0y August 27, 2021

E secondo quanto affermato dalla ragazza esisterebbe anche un retroscena: “L’ho conosciuto ad un concerto (…). Ci aveva già provato con me in quelle occasioni, parlo di anni fa (…). Ricordo che c’era la sua ragazza che si arrabbiò proprio perché lui si sedeva a parlare con me davanti a lei”. Da parte del rapper, al momento, tutto tace.