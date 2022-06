Roby Facchinetti, fake news sulla morte del cantante e il componente dei Pooh è parso decisamente infuriato sui social network. Ha deciso di non restare in silenzio davanti a quello che era successo qualche ora prima e attraverso un post, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, ha scritto un lunghissimo messaggio indirizzato agli autori di questo bruttissimo gesto. Una situazione molto spiacevole per l’artista, costretto anche a dare spiegazioni a coloro che lo hanno subissato di telefonate.

Roby Facchinetti, fake news sulla morte e polemiche da parte del diretto interessato, imbestialito dall’episodio. Meno di un mese fa invece il papà di Francesco Facchinetti aveva dato il suo addio a Dumbo, collaboratore dei Pooh: “Caro Dumbo, sei stato per 25 anni un collaboratore, ma soprattutto amico di noi Pooh, prezioso e indispensabile con una generosità infinita. Te ne sei andato improvvisamente dopo un lungo periodo di sofferenza e mi auguro che ora tu possa vivere in una eterna serenità”.





Roby Facchinetti, fake news sulla sua morte: la furia del cantante

Roby Facchinetti, fake news sulla sua morte e questa è stata la sua reazione: “Carissimi amici,

come molti di voi senz’altro sapranno, ieri sono stato vittima di una inconcepibile, orribile “Fake News”; “Morto uno dei più grandi protagonisti della musica”. Inevitabilmente diffusasi a macchia d’olio sui social media. E ho passato ore a rispondere a messaggi e chiamate di chi, giustamente, si era più che preoccupato per la mia salute: che è buonissima, peraltro. Oggi non saprei neppure come definire, il buontempone arrivato a sprecare il proprio tempo diffondendo notizie non solo false, ma addirittura tragicamente false”.

Poi Roby Facchinetti ha aggiunto: “Trovo davvero inconcepibile, che vi siano individui in grado di azioni di gusto tanto pessimo, che a qualcuno manchi sensibilità sino ad arrivare a questi eccessi, che venga meno il rispetto non solo degli altri, ma proprio del valore della vita, sino a questo estremo. Non sono affatto divertenti, certi “scherzi”. E non lo sono mai! Non soltanto in periodi che -come gli ultimi anni- sono stati già segnati da tanto dolore per i tragici eventi della pandemia. Poi, come sempre, io metto in evidenza i lati positivi delle cose”.

Infine, il cantante Roby Facchinetti ha postato: “Dunque un po’ sorrido, pensando al famoso detto sull’allungarsi della vita in casi simili a quello cui mi riferisco. Ma certo il mio è un sorriso oggi incerto, amaro, indignato. E vorrei che anche grazie a voi si diffondesse una forte condanna di certe azioni: sino a farle sparire del tutto dalla circolazione. Al buontempone che ha voluto “scherzare” sulla mia vita, invece, mi limito a dire fermamente quanto segue. Che si vergogni. Roby”.

