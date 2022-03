Icona di stile, bello e ribelle. La sua carriera era iniziata dentro una boy band dalla quale si era presto separato per tentare la carriera da solista. Una scelta mai così azzeccata visto il successo planetario avuto. Nella sua carriera ha piazzato 14 singoli al primo posto della Official Singles Chart, mentre 13 dei suoi album hanno raggiunto la prima posizione della Official Albums Chart, più di qualunque altro artista solista. E non finisce qui perché è stato l’artista più venduto nel Regno Unito durante gli anni 2000, e il cantante maschile più trasmesso dalle radio britanniche in quel decennio.



Considerato uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, ha venduto oltre 70 milioni di album e 25 milioni di singoli in tutto il mondo; è inoltre l’artista più giovane ad aver venduto più di 50 milioni di album in Europa. Lui è l’ex stella dei Take That Robbie Williams che, arrivato vicino alla soglie dei 50 anni (è nato nel 1974) ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei media.



Parlando della sua famiglia e di dove sta vivendo ora ha spiegato ai conduttori radiofonici australiani Kyle e Jackie O: “In realtà non siamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento, abbiamo venduto praticamente ovunque, non viviamo da nessuna parte e stiamo cercando di capirlo”. A quanto si apprende infatti Robbie Williams ha venduto la sua villa di Los Angeles al rapper Drake per 35 milioni di sterline in un accordo privato.







Meno di tre mesi fa, all’inizio di gennaio, Robbie Williams aveva venduto la sua casa nel Wiltshire per 6,75 milioni di sterline, il che significa che la famiglia sta ora valutando le proprie opzioni. Intanto il cantante continua nella sua carriera artistica: impegnato nel progetto ‘Better man’, un film biografico sulla sua vita: “Sto girando un film in Australia. Per un narcisista è un progetto meraviglioso perché riguarda me e la mia vita”.



Better Man sarà distribuito in Australia e Nuova Zelanda dal principale distributore cinematografico, Roadshow Films. Le vendite internazionali sono gestite da Rocket Science, con sede nel Regno Unito, che in precedenza si è occupata di Schumacher e The Trial of The Chicago 7. Joel Pearlman, produttore di Roadshow Films sembra sia entusiasta del prodotto di Robbie Willliams.