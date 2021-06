Robbie Williams, i capelli per l'Estate 2021 sono rasati: "Fan sgomente"

Da sempre assistiamo ai colpi di testa che star, nostrane e mondiali, decidono di auto infliggersi. A volte con risultati più che soddisfacenti, dettando i trend del momento in fatto di capelli, altre volte molto meno okay. È il caso di questo super vip, conosciuto in tutti i laghi e in tutti i luoghi.

Diciamo che in queste ore la moglie di questo super vip si è presa una libertà che in pochi possono dire di essersi presi nella propria vita: lo ha completamente rasato a zero. Ha intitolato il post: “È tutto o niente quando si tratta dei suoi capelli … e a quanto pare, ora è niente 🙂 #nohairdontcare #instamood #thebaldandthebeautiful #who’snext? AWxx”

I fan sembrano già amare il nuovo stile che Robbie Williams sta sfoggiando. Uno ha commentato: “Ah è di nuovo come il Robbie degli anni ’90”. Qualcun altro gli ha fatto eco: “Sembra molto più giovane ora”. E un terzo ha scritto: “Ci sono voluti anni senza di lui. Sembra fantastico con o senza”. Il nuovo stile di Robbie arriva settimane dopo che ha divertito i suoi fan con una brillante interpretazione dance del brano Single Ladies di Beyonce.





E nel fine settimana, il membro della band Take That, di cui anche Robbie Williams faceva parte, Gary Barlow, ha lasciato intendere che la vecchia band potrebbe tornare insieme prima di uno schiocco di dita. Il musicista di 50 anni ha detto al The Sun: “Siamo frementi di tornare e fare qualcosa”. E il frontman dei Take That ha insistito sul fatto che il gruppo iconico potrebbe tornare sulla strada “non appena i grandi locali saranno di nuovo operativi”.

Ha rivelato alla pubblicazione che la band “non sta andando da nessuna parte” e che i piani sono in corso per un potenziale nuovo album e tour. L’ultimo tour del gruppo nel 2019 ha segnato il trentesimo anniversario della loro formazione e anche il loro ultimo album Greatest Hits. Robbie Williams non è sempre stato coinvolto in nessuna riunione tenuta dalla band dopo aver lasciato la band nel 1995 per concentrarsi sulla sua carriera da solista.