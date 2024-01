Grave lutto per il cantante Umberto Tozzi. Una terribile notizia per l’artista, arrivato alla vigilia della sua partecipazione al settantaquattresimo Festival di Sanremo, dove nella serata dei duetti sarà sul palco insieme ai The Kolors per eseguire un medley dei suoi più grandi successi.

Una notizia data proprio dall’artista di Gloria e di tantissimi altri successi degli anni Ottanta e Novanta dalle sua pagine social. Un fiume di commenti e le condoglianze di amici, colleghi e fan di Umberto Tozzi, distrutto da questo terribile lutto in famiglia. “Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco”, ha scritto.

Lutto per Umberto Tozzi, morto il fratello Franco

Si è spento a Cuneo, all’età di 79 anni, Franco Tozzi, musicista e fratello maggiore di Umberto. Anche lui musicista, aveva molti singoli e sei album all’attivo insieme al gruppo dei Kansas, con i quali partecipò anche al Festival di Sanremo nel 1965, con Non a caso il destino (ci ha fatto incontrare), dove poi tornò l’anno dopo insieme a Bobby Vinton con Io non posso crederti.

Nato a Rodi Garganico, in provincia di Foggia, Franco Tozzi si è trasferito con la famiglia a Torino negli anni Sessanta per lavorare allo stabilimento Lancia di Chivasso. Poi la carriera musicale insieme alla sua band, in cui ha esordito anche Umberto come chitarrista, diventato famoso nel corso degli anni grazie alla sua carriera solista e i brani che hanno venduto milioni di dischi.

Nonostante l’addio di Umberto Tozzi alla band del fratello maggiore e l’inizio di una carriera solista, i due non hanno mai smesso di collaborare, come nel 1995, quando per l’album Ecco perché inciso per Duck Record, Franco inserì un brano scritto appositamente per lui da Umberto e nel 2016 l’album Cinquanta che celebra i 50 anni di carriera di Franco Tozzi. Il brano di Franco Tozzi I tuoi occhi verdi, pubblicato nel 1965, riuscì a vendere 800 mila copie.