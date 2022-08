Sono scoppiate polemiche nelle ultime ore sul cantante Rhove per un gesto choc, infatti durante un suo concerto ha fatto qualcosa che ha fatto arrabbiare molta gente. L’episodio ha avuto luogo nella serata del 3 agosto, mentre era intento ad esibirsi in una famosa località turistica pugliese, ovvero Porto Cesareo. Le persone che stavano assistendo all’evento musicale erano praticamente ad un passo dal palco e all’improvviso il rapper italiano si è avvicinato ad una fan e ha deciso di fare l’impensabile.

Il video che ha ripreso Rhove e il suo gesto choc è spopolato ovunque, in particolare sul social network TikTok, dove è stata condiviso da numerosi utenti. Ma non è il primo episodio che ha riguardato Rhove. In un video pubblicato sempre su TikTok si vedeva un suo amico scaldarsi con una ragazza che provava a togliergli il cappello dalle mani, fino a dare un calcio in faccia sulla fan, urlandogli addosso. Un gesto sconsiderato che in molti sui social stanno condannando. “Anche meno”, “Ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati?”. (Leggi anche “Ma che c… fai!”. Bufera sul cantante italiano, il calcio in faccia alla fan durante il concerto)





Rhove, gesto choc al concerto: ragazza gettata in piscina

Stando a quanto riportato nei dettagli da Webboh sulla sua pagina Instagram, dove ha anche pubblicato dei filmati inerenti l’accaduto, Rhove ha commesso un gesto choc mentre era in corso un concerto. Il giovane si è avvicinato ad una fan che stava seguendo l’evento musicale e l’ha improvvisamente spinta, facendola cadere in piscina. Il tutto è successo durante la canzone Shakerando e poi è stato riferito cosa hanno fatto gli altri presenti con la ragazza.

Webboh ha raccontato così l’episodio: “Dopo le polemiche per aver lasciato il palco perché il pubblico non saltava abbastanza, Rhove torna a far parlare di sé per una performance “particolare”! 👉 Mentre cantava “Shakerando” ha improvvisamente lanciato in piscina una ragazza che stava a bordo palco! La scena è stata ripresa dai presenti con gli smartphone e caricata su TikTok andando velocemente virale. La ragazza in questione, Chiara, si è fatta una risata, salendo poi sul palco e abbracciando Rhove, che ha detto di ‘essersi fatta un tuffo'”.

Infine, è stato scritto: “Nei commenti dei video qualcuno ha criticato Rhove per il gesto, altri l’hanno presa più alla leggera, proprio come Chiara! 👉 Intanto Rhove ha deciso di commentare i video: “Il gesto di ieri era amichevole, difatti appena usciranno i video capirete che era un semplice scherzo. Subito dopo l’ho fatta salire sul palco ed era contenta e rideva. Le ho scritto oggi, l’ha presa bene, il telefono e la borsa sono apposto, altrimenti le avrei dato i soldi per ripagare tutto”.

