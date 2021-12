Red Ronnie, brutto incidente in autostrada: il critico musicale trasportato in ospedale

Ore di paura per Red Ronnie dopo un brutto incidente stradale. La cosa positiva è che il critico musicale ne è praticamente quasi illeso o almeno senza preoccupanti conseguenze. Ma cosa è successo? Red si trovava in Abruzzo lungo il tratto Teramo-L’Aquila. Per motivi ancora sconosciuti, l’auto di Gabriele Ansaloni, questo il suo vero nome, è finito contro una cuspide. Come abbiamo già detto, le ragioni dell’incidente sono ancora da accertare, ma stando alle notizie pervenute, Red non ha riportato conseguenze particolari dal punto di vista fisico.

In questo momento, il critico musicale Red Ronnie sta bene, pur non avendo rilasciato dichiarazioni né pubblicazioni sulle sue pagine social, dove conta più di 70mila follower. Proprio in queste ore, gli agenti della Polizia autostradale dell’Aquila-Ovest stanno conducendo vari approfondimenti per riuscire a comprendere quale sia stata la dinamica che ha portato all’incidente.

Le uniche informazioni in nostro possesso sono che l’automobile del conduttore televisivo e radiofonico stava percorrendo la A24 in direzione Teramo, quando è andata appunto a finire contro una cuspide. Subito dopo sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 che hanno trasferito Red Ronnie al pronto soccorso dell’Aquila per effettuare alcune visite di accertamento al fine di sincerarsi delle sue condizioni di salute.





Poco dopo tuttavia, fonti interne al nosocomio abruzzese hanno fatto intendere che le condizioni di Red Ronnie non sembrano essere parse preoccupanti. Naturalmente, nelle prossime ore sarà, senza dubbio lo stesso giornalista a fornire maggiori dettagli sull’accaduto, potendo parlare ai suoi follower in forma diretta, attraverso le pagine social.

Ciao @RedRonnie Tutto bene? Ho visto la storia di @vascorossi e letto dell’incidente. Non farci spaventare. Forza Red! Dacci notizie ❤️ December 1, 2021

Red Ronnie è una celebrità sul web e ha un rapporto speciale con tutti i suoi fan. Tuttavia, l’ultimo post su Instagram è di circa 3 giorni fa, ora non ci resta che aspettare le sue parole dopo l’incidente. L’importante tuttavia è che non si sia fatto nulla.