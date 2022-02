Preoccupano ancora le condizioni di Red Canzian, lo storico bassista e cantante dei Pooh ha voluto pubblicare un video su Instagram in cui racconta come sta e cosa gli sta succedendo. Apprensione tra i fan che hanno trovato il loro beniamino non proprio al top delle condizioni: la voce debole e malferma, il respiro affaticato, ma con un sorriso sempre bellissimo. Red ha dato: “Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero”.

“Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto. Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane. La cura antibiotica è molto dura, ma quello che ho avuto era molto più duro. Faccio fatica a fare dei video o mettere dei posto sui social, ma sono uscito con le mie gambe. Come è oramai noto, Red Canzian è ricoverato all’ospedale di Treviso per una grave infezione cardiaca.

Il 70enne ha intitolato il post “Il primo giorno di libertà”, una canzone del ’76 dei Pooh, “ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita”, racconta ai fan. Red Canzian in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato il delicato intervento al quale si è sottoposto: “Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia.





E ancora: “Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile”. Non sono nuove disavventure come questa per Red Canzian che nella sua vita ha dovuto affrontare molti problemi di salute, alcuni molto gravi. Per chi non lo sapesse, il bassista ha subito una dissezione dell’aorta ed è stato colpito da un tumore tempo fa.

Naturalmente il video ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai molti fan di Red Canzian e molte sono state le attestazioni di affetto che il musicista ha ricevuto su Instagram. Sono arrivati gli abbracci virtuali di Orietta Berti, di Fausto Leali, di Riccardo Fogli e del bassista Saturnino Celani, insieme agli incoraggiamenti di Eros Ramazzotti e di Laura Pausini, di Beppe Stanco e di Marcello Cirillo.