“Ora manca solo una cosa, ma molto importante”. Red Canzian dopo il ricovero e l’operazione: come sta adesso

Lo scorso gennaio Red Canzian, ex cantante dei Pooh, è stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. Infatti qualche anno fa Red Canzian subì una operazione al cuore a causa di una dissecazione aortica. Per guarirlo gli era stata inserita una protesi, ma nei giorni scorsi si è generata un’infezione che rischiava di portare la situazione a conseguenze ben più gravi.

Per questo motivo non aveva potuto partecipare all’anteprima dello spettacolo Casanova opera pop, al quale l’artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena a San Donà di Piave (Venezia): “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché”.

Dopo il ricovero era stato il figlio di Red Canzian, Phil Mer, avuto dalla moglie Bea Niederwieser, ad aggiornare i fan su Facebook: “Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza – ha scritto – Confidiamo in una sua pronta guarigione anche se il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza… In questo momento difficile la cosa che gli potrebbe fare più piacere è sapere che in tanti volete venire a teatro a vedere la sua opera pop, che ha curato in ogni dettaglio negli ultimi 2 anni: il progetto più importante della sua vita, dopo quello ormai concluso con i Pooh”.





Nelle ultime ore Red Canzian è tornato a farsi sentire con un video pubblicato su Facebook in cui ha rassicurato tutti i suoi fan sulle condizioni di salute. L’ex cantante dei Pooh sta meglio e lo si nota anche dal sorriso che mostra: “Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio”, ha dichiarato in un video pubblicato su Facebook. “Cammino, mi muovo e faccio le scale, la voce sta tornando. Va tutto bene, mi manca solo una cosa, veramente importante: rivedervi. Rivedervi, stare sul palco e abbracciarvi, ma succederà presto!”.

Red Canzian già qualche giorno fa era tornato a parlare con i fan. “A un mese dal ricovero per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura”. Lo storico bassista si era mostrato dal giardino dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Giacca a vento, berretto calato in testa, voce e volto visibilmente provati dalla malattia, afferma: “A oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e con le mie gambe torno in camera. Dovrò aspettare altre 3/4 settimane: la cura antibiotica è lunga e quello che ho avuto è stato molto brutto”. Con il pensiero finale ai fan: “Mi mancate”.