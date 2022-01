Periodo complesso per Red Canzian, il famoso membro dei Pooh. Il musicista è infatti stato ricoverato in ospedale. A raccontare cosa è successo è stato proprio Red con un messaggio durante la prima del suo musical “Casanova Opera Pop”. L’uomo ha spiegato di avere un problema di salute: “Una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, è andata così”. Lo ha fatto con voce provata ma energica, così ha scritto il Corriere del Veneto.

Proprio come scrive il giornale, l’infezione ha costretto Red Canzian a ricoverarsi urgentemente, c’era infatti un rischio di setticemia. Per il momento non si sa altro in merito, ma lo stesso artista ha fatto intendere che è tutto sotto controllo, anche perché si parla di una situazione in cui il peggio è passato e di un Canzian in fase si ripresa. Tuttavia, pare che il cantante non potrà partecipare neanche ai prossimi spettacoli del suo musical, in programma il 21 e il 23 gennaio.

L’ultima opera di Red Canzian è tratta dal romanzo di Matteo Strukul, Giacomo Casanova – La sonata dei cuori infranti, e il musicista l’ha trasformata in un’opera teatrale. Purtroppo però Red ha dovuto saltare l’esordio del musical e come riporta il Corriere del Veneto il motivo è appunto attribuibile a un problema di salute.





Alla fine della prima, che si è tenuta presso il teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia, si è sentito in sala il messaggio di Red Canzian che spiegava cosa gli è successo. Una sfortuna con un grande tempismo c’è da dire che gli ha fatto perdere la prima dello spettacolo a cui ha lavorato per tre anni. Come ha spiegato Reda Canzian, l’importante è che al pubblico arrivasse qualcosa di bello, di sincero e onesto, che è ciò a cui lui e i suoi collaboratori hanno lavorato in questi anni.

Poco importa quindi che lui non ci fosse. Niente di condiviso nel frattempo sui profili social del cantante, ma senza dubbio potrebbero seguire aggiornamenti. Intanto qualcuno inizia ad augurare la pronta guarigione a Red Canzian proprio su internet, sperando di vederlo presto a calcare le scene.