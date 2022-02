È oramai alle spalle il terribile momento vissuto da Red Canzian, lo storico membro dei Pooh che solo qualche settimana fa ha avuto dei problemi di salute non indifferenti. Ora, il musicista si racconta e rivela tutto quello che è successo al suo corpo quella maledetta mattina di 15 giorni fa. C’è da specificare tuttavia che Red si trova ancora al Ca’ Foncello di Treviso, sotto cura, e sta combattendo dopo l’operazione che è stata necessaria per via di un’infezione cardiaca. Si fa sentire grazie al Corriere della Sera che lo ha raggiunto nel nosocomio.

Canzian ha spiegato che lo attendono ancora quattro settimane di ricovero “per una cura antibiotica e fisioterapia”. “Il chirurgo – ha detto – ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò”. Red Canzian ha raccontato poi quando si è accorto che era successo qualcosa di grave: “La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile”. Ora però il peggio sembra passato per Red: “Mi sono chiesto: ma che altro può succedere?”.

“E la vita vissuta mi passa davanti. Penso a mio padre Giovanni che dall’aldilà mi sta dando una grossa mano costringendo tutto il paradiso a pregare per me. Fu lui a comperarmi a rate per 5 mila lire la prima chitarra quando avevo 13 anni”. E riguardo la paura Red Canzian ha detto: “Ne ho tanta. Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire. E adesso faccio già piani per il futuro”.





Poi Red Canzian si concentra sull’ultimo anno dei Pooh, un periodo complesso e doloroso per tutti, in primis per la comparsa improvvisa del batterista Stefano D’orazio: “Nella solidarietà e le telefonate dei colleghi, le premure di chi mi cura. L’essere vivo e lucido. Ma il dolore per alla perdita di Stefano non passa”.

“Anche quando litigavamo c’era sempre una forma di rispetto. Mi manca il suo sorriso. Lui era in grado di cambiare in meglio una giornata”. Poco dopo la morte di Paola Toeschi (moglie di Dodi Battaglia), deceduta per un tumore al cervello a soli 51 anni. Ma per Red Canzian non c’è solo la fine, c’è anche tutto il ‘prima’ ed è quello che vuole celebrare: il presente, appunto.