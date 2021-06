“Perché non ha avuto figli”. Raffaella Carrà mai mamma: ma ci sono stati bambini nella sua vita

Raffaella Carrà è una delle cantanti più amate in Italia e solo qualche giorno fa è stata festeggiata da tutti, in occasione dei suoi 78 anni di età. La sua carriera è stata contraddistinta solamente da momenti positivi, infatti è stata apprezzata da intere generazioni, che non hanno mai potuto fare a meno della sua inconfondibile voce. Ma oltre alla bravura artistica, è sempre stata adorata anche per i suoi atteggiamenti rivoluzionari, infatti è sempre stata considerata una vera e propria icona di stile.

Quando c’è stato il suo compleanno, tra coloro che per prime hanno voluto farle gli auguri c’è stata Barbara D’Urso: “78 anni oggi…Buon compleanno all’unica vera regina divina…Che stira guardandomi!!! La amo follemente”. La dedica è rivolta a Raffaella Carrà, che è nata proprio il 18 giugno. Ha voluto renderle omaggio con alcune immagini che ritraggono la conduttrice, mentre intervista la straordinaria cantante a ‘Domenica Live’. E questo regalo è senz’altro stato gradito dalla regina della musica.

In tanti in questi anni si sono però chiesti per quale ragione Raffaella Carrà non abbia avuto figli e non sia quindi diventata mamma. La sua bellezza è sempre stata incantevole e tanti uomini l’hanno amata alla follia e una delle storie più importanti che ha avuto è stata quella con Gianni Boncompagni. Con quest’ultimo non ha mai deciso di concepire un figlio, nonostante lui avesse tre figlie. Poi è stata legata al coreografo e regista Sergio Japino e con lui ha tentato invano di diventare genitore.





In un primo momento Raffaella Carrà è stata travolta dal lavoro e non ha avuto tempo per pensare ad un bebè. Ma un giorno ha sentito la necessità di essere madre e ha trovato d’accordo anche Japino. Però durante l’incontro avuto con il ginecologo, si sono poi spente tutte le sue speranze. Infatti, le fu detto che era ormai diventata troppo grande e che avrebbe dovuto sottoporsi ad alcune terapie per provarci. Ma preferì lasciar perdere e il desiderio di essere mamma si spense quindi definitivamente.

Nonostante non sia stata genitore, Raffaella Carrà ha cresciuto i suoi adorati nipoti, che avevano purtroppo perduto la propria mamma. Ma ha anche adottato numerosi bambini in tutto il mondo, sostenendoli economicamente. Dunque, è riuscita ugualmente a raggiungere il suo sogno, sebbene non abbia potuto partorire alcun figlio in modo naturale. Ma è comunque stata soddisfatta di ciò che ha fatto.